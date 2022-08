Jorge Cuenca ha regresado mucho más hecho de su cesión en el Getafe y quiere ganarse un sitio en el Villarreal. El madrileño debutó de forma oficial ante el Hadjuk Split firmando una sólida actuación y jugando en dos posiciones: central y lateral izquierdo. Una posición en la que quiso probarle Unai Emery tras la salida de Estupiñán: "Estoy para lo que el míster y el equipo necesite, no es mi posición habitual pero voy a dar el máximo me pongan donde me pongan", apuntó.

Respecto a los posibles rumores que le han situado de vuelta en el Getafe, Cuenca se mostró tranquilo: "Estoy al margen de lo que se habla durante el mercado y me centro en entrenar y en el día a día, y ahora estoy en el Villarreal". Un Jorge Cuenca que tiene por delante a una pareja de centrales indiscutible como Albiol y Pau Torres, pero destaca que la competencia es buena a nivel colectivo: "Cuanto mejor estemos todos y más rivalidad tengamos los unos con los otros más va a subir el nivel del equipo y eso es lo mejor". Cero confianzas en la vuelta El joven defensa, pese a la victoria por 4-2 ante el cuadro croata, no se fía para la vuelta: "Allí ellos van apretarnos mucho y más con su gente y su estadio. Tocará pelearlo". Por su parte, lamentó no haber ampliado la renta durante la segunda parte: "Dijimos que cuantos más goles marcáramos mejor pese a ir 4-1 en el marcador, pero no ha podido ser. Aunque sus goles no cuentan doble fuera de casa, la verdad es que queríamos un resultado más amplio". Sobre la acción del penalti realizado por Mandi que supuso el segundo gol visitante, Cuenca explicó que "no lo vio porque estaba apartado", pero consideró "que el árbitro se guió por la sangre para pitarlo". Sin embargo, Cuenca se quedó con la excelente reacción al tanto inicial: "El 0-1 ha sido un gol muy tempranero, no lo esperábamos, pero el equipo ha sabido reponerse con esos cuatro goles". Por último, alabó el excelso choque de Morales, que se estrenó como goleador con dos tantos y regaló una asistencia a Gerard Moreno: "Morales ha hecho un partidazo y nosotros estamos muy contentos por él porque es un gran jugador y lo necesitamos al mejor nivel esta temporada".