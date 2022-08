Edinson Cavani parece que se ha decantado por el Valencia CF. La operación ya está cerrada y ahora es cuestión de tiempo que se materialice. Tal y como adelantó SUPER este lunes por la noche --periódico perteneciente al mismo grupo editorial que El Periódico Mediterráneo--, la negociación por el delantero uruguayo estaba muy cerca de concretarse al haberse acelerado el mercado en las últimas horas. Es evidente que, tras las primeras dos jornadas del campeonato, urge un delantero y el charrúa aterrizará en Mestalla para hacerse con la titularidad en la punta del ataque.

A sus 35 años, el 'Matador' jugará en el Valencia CF. Con su último Mundial a la vuelta de la esquina --finales de este año--, el uruguayo afrontará el reto de LaLiga por primera vez en su carrera tras haber jugado anteriormente en la Serie A, la Ligue 1 y la Premier League. Sus 360 goles en los diferentes clubes en los que ha jugado en su trayectoria deportiva, selección de Uruguay al margen, le avalan como el delantero experimentado y con olfato que ahora necesita la plantilla de Gattuso.

Rino habló con él hace unas semanas con vistas a este posible fichaje, una vez ya había terminado su contrato con el Manchester United y estaba libre. De hecho, tal y como informa RMC Sport desde Francia, el Niza ya habría recibido el 'no' del internacional, que también contaba con la opción del Villarreal en España, club que no tomará ninguna decisión más sobre su plantilla hasta que no sepa si jugará la Conference League esta temporada.

Cavani siempre puso de su parte para jugar en Mestalla y está convencido de la decisión desde que charló con Gattuso. El ariete aterrizó en Madrid este fin de semana y aseguró, al ser cuestionado por sus opciones para la 22/23, que "hay que ir donde a uno le quieren". Además también indicó que espera resolver su futuro pronto.

La llegada de Cavani no está, en un principio, supeditada a la salida de Maxi. Es decir, Cavani podría llegar y no es obligatorio que su compatriota salga siempre y cuando el Valencia CF se ajuste a los límites salariales. Ahora bien, el fichaje de Cavani ha hecho que el club acelere la salida de Maxi.

Pese a que el de Paysandú ha estado en la rampa de salida durante todo el mercado, nunca se ha llegado a concretar una oferta realmente interesante para el Valencia CF, que ha buscado traspasarlo. Desde Turquía, lo máximo que se ha pujado por él han sido seis millones, aunque desde el club esperaban una oferta superior. En las últimas horas, ha entrado de nuevo en escena la Premier League.