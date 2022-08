Lo Celso vuelve a sonreír en el Villarreal

Es tímido, introvertido, realista y un apasionado del fútbol. Te mira y agacha la cabeza cuando va a responderte. Sonríe al preguntarle por su hermano, lesionado de gravedad el pasado ejercicio, y ya respira tranquilo, puesto que está en el club en el que quiere estar, el Villarreal CF, al que ya lidera desde el rectángulo de juego y con el que espera hacer una gran temporada en LaLiga, en la Conference League y que ello le sirva para poder jugar el Mundial con la selección de su país, Argentina.

Giovani Lo Celso sabe que esta temporada muchas son las miradas puestas en él, donde debe ejercer de referente en el Submarino. Ayer, tras la sesión de recuperación a las afueras de Split, el mediapunta analiza para Mediterráneo el pasado reciente, el presente y el futuro inmediato.

Un centrocampista argentino que se congratula por el éxito del Submarino en la vuelta del play-off de la Conference League, eliminando al conjunto croata pese a las dificultades con las que se encontraron en el Poljud Stadion: “Sabíamos que la vuelta ante el Hajduk no iba a ser fácil, ya que ellos en Split iban a apretar, con el apoyo de su público. En Europa no hay partido sencillo, sabíamos que sería complicado y que tocaría sufrir, pero supimos manejar el encuentro y lograr la clasificación para la fase de grupos”.

En cuanto al estado del terreno de juego, Lo Celso confiesa que “el campo no estaba en las mejores condiciones”, pero no lo expone como impedimento, ni eso ni el infernal ambiente de la afición rival: “En estos niveles no puede haber excusas, la verdad. Además, el público rival generó un ambiente lindo. Ambas cosas estaban en nuestra contra, pero supimos lograr el objetivo al que fuimos a Split, que era clasificarnos para la fase de grupos de la Conference League”.

Sobre su actuación, en la que fue de menos a más, Gio lamenta “las dos ocasiones que tuve para marcar y que se perdieron por poco”. “Por fortuna clasificamos y a mí el partido me sirvió para seguir sumando minutos”, comentó.

¿Favoritos en la Conference?

El argentino no oculta que los amarillos deben ser favoritos en la fase de grupos de la Conference League, pero con respeto. “Sabemos que los equipos que juegan en Europa son de jerarquía. Obviamente la Conference no es la Champions, eso lo tenemos claro, pero es una competición que hay que darle mucha importancia y que hay que respetarla mucho”, arguye.

Gio es consciente de que “cualquier rival te puede complicar la vida”. “Ya tenemos suficiente experiencia en Europa y sabemos que muchos equipos te lo pueden hacer pasar mal. Por eso siempre hay que estar preparado para lo que viene. Es más, pienso que en esta competición no hay favoritos, porque hay grandes equipos. Habrá que dar el cien por cien para pelear por cosas importantes”, argumenta con sinceridad.

Su pretemporada

Lo Celso no lo ha pasado bien este verano, con su futuro incierto hasta que llegó cedido por el Tottenham una vez iniciada la temporada. El argentino así lo relata desde Split: “La pretemporada ha sido compleja para mí. La verdad es que cada vez me siento más cómo e integrado al grupo, aunque me haya sumado a él más tarde, que eso es lo importante”.

Incluso confiesa que tenía ganas de regresar al Submarino debido a los importantes retos a los que se expone: “Todos sabemos que este año es muy lindo para todos, con objetivos muy bonitos por delante, a nivel personal y como club”. Y aboga por “seguir por el camino que hemos emprendido desde el inicio de la temporada”.

El sudamericano considera fundamental “seguir por esta senda, no podemos relajarnos por este gran comienzo de campaña”.

En lo personal, Lo Celso es consciente de que no tuvo una pretemporada al uso –estaba apartado en el Tottenham--, por lo que ahora Emery le está haciendo una “particular pretemporada jugando partidos oficiales”.

Su estado mental

Por fortuna, Gio ha sabido adaptarse a las circunstancias. “Insisto en que la situación este verano ha sido compleja para mí, pero la verdad es que uno ha sabido aislarse y, una vez acá, me estoy intentando adaptarme rápidamente al equipo”, recalca, añadiendo que “el hecho de haber estado la segunda vuelta de la pasada campaña en el Villarreal posibilita que mi adaptación sea más fácil”.

“Estoy contento, disfrutando el momento y a medida que pasen los partidos iré encontrando un mayor ritmo de juego”, expone, a la vez que incide en que “lo más importante es que el equipo gane”.

El argentino reconoce que “la pretemporada fue dura en lo mental, pero en definitiva somos profesionales y sabemos que estas cosas pueden pasar”. “Por fortuna, yo tenía las cosas muy claras y los objetivos muy claros de lo que quería hacer y dónde quería jugar, y aquí estoy”, comenta, añadiendo que “ya no miro más hacia atrás, sino a lo que viene y disfrutando de estar otra vez en este club”.

A por el tres de tres en Getafe

Por último, deja constancia de la importancia de no fallar en Getafe mañana. “Mis compañeros sacaron un partido complicado en Valladolid, después fuimos a la cancha del Atlético y nos quedamos con los tres puntos y ahora debemos hacer lo propio en el campo del Getafe, aunque sabemos que no será sencillo”, opina sobre el futuro inmediato.

“Lo ideal sería comenzar LaLiga ganando los tres partidos seguidos como visitante y consolidarnos en la parte alta de la clasificación. Siguiendo con esta línea de humildad, trabajo y sacrificio, las cosas van a llegar”, finaliza un Gio Lo Celso que vuelve a sonreír.