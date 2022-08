Satisfecho por el pase a la fase de grupos de la Conference League, pero con los cinco sentidos puestos en el partido ante el Getafe, donde el Villarreal buscará firmar el pleno al nueve en este gran inicio liguero.

Pese a la positiva dinámica del conjunto amarillo, el técnico no se fía ni un pelo de un Getafe, que por el contrario, ha perdido los dos duelos que ha disputado ante el Atlético de Madrid (0-3) y Girona (3-1): "El Getafe ha iniciado LaLiga con ciertas dudas que además se han visto acompañadas por los resultados, pero siempre ha sido muy difícil ganarles".

Por su parte, reconoció el buen hacer de los equipos dirigidos por un Quique Sánchez Flores que no estará en el banquillo por sanción: "Los equipos de Quique siempre son organizados, bien trabajados, con muchos mecanismos defensivos sólidos, con dos delanteros muy buenos como Unal y Borja Mayoral".

"Es un equipo que nos va a exigir en su campo, siempre que he ido a Getafe han sido partidos muy difíciles. Ellos han hecho un equipo muy completo y aunque no hayan empezado bien les tengo mucho respeto", recalcó.

El técnico vasco apuntó que la necesidad de puntuar que tiene el Getafe ya en la tercera jornada provocará que "esté muy apoyado por su afición, los jugadores, que son de un nivel muy alto, tratarán de dar su mejor versión, por lo que nosotros tendremos que tener mucha personalidad, ser muy sólidos. El balón parado va a tener mucha importancia, tanto defensiva como ofensivamente".

Sobre las rotaciones que está realizando el Villarreal entre la competición doméstica y la continental, Emery indicó que "la idea es crear, construir un equipo, con la base de contar con dos jugadores por puesto. El hecho de jugar en Europa y en liga nos permite ir adquiriendo minutos con los jugadores, experiencias, conexiones entre futbolistas y tenemos que ser capaces de encontrar el rendimiento en esa mezcla".

Ilusión en la Conference

Por otro lado, Unai Emery valoró el sorteo de la Conference League: "Estamos ilusionados con el grupo que nos ha tocado. Son equipos con un reconocimiento europeo de países diferentes y con viajes algo largos, pero a la muy vez atractivo por encontrar nuestros momentos en Europa".

Según apuntó el de Hondarribia, el objetivo en esta primera fase es intentar conseguir la primera plaza del grupo: "Tenemos una oportunidad muy bonita para competir y encontrar un lugar donde hacer cosas bonitas. Vamos a tratar de quedar primeros y ver hasta donde podemos llegar".

Una primera plaza que da acceso a los octavos de final, mientras que los segundos clasificados tienen que jugar otra ronda ante los conjuntos que caigan de la Europa League: "Ser primeros de grupos dice que has sido mejor que los otros tres, que es el primer objetivo. A partir de ahí, te liberas de una eliminatoria, pero nosotros queremos encontrar un nivel competitivo muy exigente ante todos los rivales".

Por último, no quiso hablar de favoritismos y solo piensa en el día a día: "Europa siempre es difícil. No me gusta hablar de lo que puede suceder al final pero si disfrutar de las vivencias que vamos a tener durante el camino".