Optimismo y ambición tras sumar un punto ante el Getafe. Este fue el sentir de Unai Emery tras la conclusión del choque en el Coliseum Alfonso Pérez: "Este año queremos romper barreras en LaLiga". Un punto que sumado a los seis de las dos primeras jornadas sitúa al Villarreal en la zona alta y sin todavía conocer la derrota: "Estamos satisfechos con este inicio", dijo.

El técnico del del Villarreal aplaudió la actitud de sus jugadores durante la última semana, en la que ha disputado todos sus partidos lejos de su estadio. "Ha sido una semana tremenda. Jugar tres choques fuera de casa es una experiencia única. Con las circunstancias que tenemos, y sacar tres victorias y este empate, tiene un gran valor".

Satisfecho con el 7 de 9

Asimismo, valoró de forma muy positiva este primer tramo del campeonato: "Somos un buen equipo, tenemos objetivos ambiciosos y medimos muy bien hasta dónde podemos llegar y el inicio es muy importante. Muy contento, independientemente de querer más. Estamos por encima de la previsión de lo que hemos trabajado".

Respecto a lo ocurrido sobre el césped, declaró que el Getafe es un equipo "muy bien trabajado" que tenía "urgencias" tras sus dos primeras derrotas. Por eso, dijo que, hicieron un partido a conciencia "del guion que ellos querían" y analizó el encuentro de la siguiente forma: "Lo que hemos llegado a su portería, poco pero claro, era para ganar el partido. ¿Acierto? Del portero rival. ¿Ocasiones? Buenas y suficientes. Y lo importante ha sido no encajar. Hemos salido con el objetivo de ganar. Ellos han tenido una ocasión buena con la falta, pero nosotros hemos tenido cinco y dos de ellas muy clara". Cuestionado por las altas temperaturas a la hora en la que se disputó el choque ante el Getafe, dejó claro que su equipo no puede poner ninguna excusa al respecto porque todos tiene que adaptarse.

Sobre el penalti

El técnico del Submarino no entró en polémicas pero no entendió porque no se le concedió el córner: "El VAR está para eso, entonces si dice que no es penalti... lo que reclamaba es que era córner. Igual en un córner teníamos una opción más, pero ha dicho el árbitro que si se equivoca es balón al suelo".

Por último, valoró la excelsa actuación del portero del Getafe, que evitó el tanto amarillo en varias ocasiones: "Nos ha costado encontrar el gol, pero Soria ha hecho un gran partido. Hemos creado las situaciones para ganar".