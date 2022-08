Albiol apunta alto: "El Villarreal debe pelear en LaLiga por puestos de Champions"

Es el líder del vestuario, el capitán y uno de los principales artífices del excelente inicio de temporada del Villarreal CF, El central Raúl Albiol, junto al meta Gero Rulli y al resto de la defensa, ha echado el cerrojo al marco de un Submarino que no ha recibido gol alguno tras las tres primeras jornadas de LaLiga. El conjunto amarillo está establecido en la zona alta de la tabla, circunstancia que no ocurrió en las dos anteriores campañas con Unai Emery en el banquillo groguet.

El central de Vilamarxant, aprovechando los dos días de asueto que concedió el técnico a la plantilla, atendió a Mediterráneo, haciendo balance del buen comenzó de campeonato tanto en LaLiga como en la Conference League: «El inicio de temporada era muy complicado, con tres partidos fuera de casa. Debemos valorar la actitud del equipo y la implicación de todos los compañeros».

Para el zaguero, fue «una lástima no poder ganar en Getafe, porque tras tres partidos muy buenos lo que queríamos era sumar los nueve puntos». «Pero bueno, estamos todavía en la jornada tres y tenemos que quedarnos con lo positivo, especialmente lo fuerte defensivamente hablando que está el equipo ahora mismo».

La seriedad del bloque

Uno de los aspectos que más valora Raúl Albiol en este inicio de campaña es la actitud e implicación del equipo, incluyendo la intensa pretemporada vivida. «Ante el Getafe, pese a no hacer un gran partido, tuvimos tres ocasiones buenas para ganar y creo que merecimos la victoria», arguye.

«El año pasado, partidos como el del Getafe los terminábamos perdiendo. Hay que quedarse con que el equipo lo intentó hasta el final, fuimos superiores, creamos ocasiones y no sufrimos. Queda mucha temporada todavía y de nueve puntos fuera de casa hacer siete está muy bien. Y ahora hay que hacer el punto bueno ganando al Getafe», destaca con sinceridad el central valenciano.

«Es verdad que estamos mejorando como equipo y como bloque defensivo temporada tras temporada», insiste, añadiendo que «esta temporada le queremos dar mucha importancia a LaLiga, ya que de alguna manera la tuvimos un tanto abandonada por las dos buenas campañas que hicimos en Europa. Por eso ahora pretendemos estar muy arriba».

Dan importancia a LaLiga

Una de las variables con relación a ejercicios pasados son las ganas de quedar muy arriba en el campeonato doméstico: «Tenemos ganas y ambición de hacer cosas importantes en LaLiga; si vamos a cada campo a ganar, seguro que estaremos luchando por los puestos de Champions League, que es lo que queremos, es nuestro objetivo».

Albiol tiene muy claro que en el Submarino no se habla de individualidades. «El secreto del Villarreal es el colectivo. Al final, ves el mercado y ves a clubs que pagan millonadas por sus futbolistas. Eso nosotros no nos lo podemos permitir y tenemos los jugadores que tenemos», confiesa abiertamente, recalcando que «por eso la clave es, a partir del equipo, mejorar a cada uno de los futbolistas que tenemos en la plantilla, a los jóvenes que tenemos y que los veteranos sigan dando guerra, para ser un equipo en mayúsculas».

La Copa y la Conference

Otro de los aspectos que destaca el central valenciano son las dos vías para conquistar títulos que tiene el Villarreal. «Tenemos muchas ganas de poder hacer cosas importantes. Llevamos dos años en Europa disfrutando mucho y queremos ahora disfrutar haciendo una buena Liga y dándole mucha importancia a la Copa del Rey, que creo que es una competición a la que hay que darle más importancia si cabe», explica al respecto.

A su vez, incide en que «luego está la Conference, que es una competición larga y en la que tenemos depositadas muchas ilusiones. Con la plantilla que tenemos, es importante estar vivo en las tres competiciones hasta el final».

Partidos fuera de casa

Al preguntarle por este inicio de ejercicio, lo que más le extraña a Albiol es no pisar el Estadio de la Cerámica. «De lo que no me acuerdo es de la última vez de jugar en casa, porque llevamos toda la pretemporada fuera y todos los partidos oficiales también, incluso el de locales en Conference, que fue en el Ciutat de València. El míster ya planificó una pretemporada a conciencia para estar preparados para tantos encuentros a domicilio», comenta el central.

Y apela a la implicación tanto suya como del resto de compañeros. «En el vestuario hay mucha responsabilidad. El equipo es ambicioso y quiere ganar todos los partidos y en todos los campos. Y eso es bueno. Nosotros mismos nos ponemos esa presión y debemos saber manejarla bien», enfatiza el zaguero groguet.

«Resumiendo, la línea a seguir es la que estamos llevando, ya que llevábamos dos años con inicios irregulares en Liga y creo que el equipo es muy consciente de que hay que darle mucha importancia este año a LaLiga», finaliza esperanzado un Raúl Albiol que es el líder de un Villarreal notable y que en este inicio de campaña todavía no sabe qué es ver batida su portería en el campeonato liguero.