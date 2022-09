El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó este viernes que no tiene lógica que el cierre del mercado de fichajes se produzca con la Liga ya empezada, tal y como ha ocurrido en los últimos años y en concreto en esta temporada tras la disputa de los tres primeros encuentros de competición.

"Estoy de acuerdo con Francisco, entrenador del Elche- en que se debía cerrar antes. Es normal que se haya enfadado. No sé quien lo decide, pero es algo que se debería cambiar", agregó.

Se da la circunstancia de que el jugador colombiano Johan Mojica abandonó el Elche este jueves, el último día de mercado, para recalar en el Villarreal, justo cuatro días antes de que ambos equipos se enfrenten este fin de semana en la cuarta jornada de Liga.

"No voy a utilizar a Mojica de cara al partido. No le voy a preguntar nada. Hemos trabajado el encuentro y no voy a usar para prepararlo. Además, no creo que vayamos a contar con él", continuó Emery

Francisco, dolido

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, afirmó que ha acabado "hasta el gorro" del mercado de fichajes y de todos los movimientos y rumores que se han producido en las últimas horas.

"Se nos ha ido un jugador importante (Johan Mojica) ayer por la tarde y a nadie le gusta eso, pero ya es día 2 y los que tenemos son los nuestros", dijo el técnico, quien valoró que el núcleo del equipo "ya estaba con nosotros y los nuevos aportarán como el resto".

En cuanto a la salida del colombiano, reconoció que no esperaba su marcha "porque no había noticias de clubes interesados hasta ayer".

"Pensaba que iba a jugar el domingo, pero su salida no trastoca los planes para nada. No sé lo que le podrá decir a su nuevo entrenador. Cambiaremos algunos matices, pero iremos a full", dijo Francisco, quien deseó suerte a Mojica en su nueva etapa "pero no lo echamos de menos", insistió en referencia a que ya está enfocado solo en el próximo partido.

"Para un club como el nuestro, es jodido perder el último día a uno de sus mejores jugadores", señaló el entrenador, quien dijo que la despedida del colombiano fue "emotiva".

Emery, sobre el Villarreal - Elche

Respecto al partido, el técnico comentó que el Elche es un equipo muy trabajado, al que le tienen un gran respeto y frente al que deberán ofrecer su mejor imagen para sacar el encuentro adelante.

Una de las claves del partido es la de jugar en casa por primera vez en la Liga tras tres encuentros a domicilio. "Esperamos tener el apoyo que ya sentimos en la Conference ante el Hadjuk Split", agregó.

Explicó que la llegada de Mojica tras la salida de Pervis Estupiñán y la lesión de Alberto Moreno, que en ocasiones ha jugado de interior, es consecuencia de no poder darle toda la responsabilidad a Alfonso Pedraza en ese sector izquierdo.

También destacó la apuesta por Danjuma: "Por desgracia lleva seis semanas fuera pero parece que está cerca de volver y tenemos que seguir apostando por el neerlandés". Por su parte, reconoció que está muy esperanzado con la mezcla de jugadores veteranos y los jóvenes con mucha hambre: "Tenemos un trío ahí arriba, incluiría también a Samu, que son Yeremy, Baena y Jackson. A mi me ilusiona trabajar con estos tres. No sé hasta donde llegarán pero me ilusiona.

En el lateral derecho explicó que Kiko Femenía les ofrece más salida, aunque Juan Foyth provoca una estructura más fuerte. "En el último momento del mercado, pensamos en que un lateral de dos bandas era una buena opción y estuvimos pendientes de un jugador pero no fue posible", dijo.