El ‘trasvase’ de Mojica pone la pimienta al Villarreal - Elche

Johan Mojica empezó la semana pensando, como jugador del Elche, en como ayudar a su equipo a derrotar al Villarreal. Pero, desde el jueves, le toca un increíble cambio de chip, debido al sinsentido de tener abierto un mercado de fichajes con la competición ya empezada. El trasvase del lateral izquierdo colombiano, por el que el Villarreal ha pagado los 5,5 millones de su cláusula de rescisión, no es habitual, de ahí que ponga el punto picante al duelo de mañana (18.30 horas) en el Ciutat de València.

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, que días antes descartaba con rotundidad la marcha de Mojica, trata de encajar el golpe, de ahí que afirmase que han acabado "hasta el gorro" del mercado estival de fichajes. "Se nos ha ido un jugador importante ayer por la tarde [el jueves] y a nadie le gusta eso, pero los que tenemos son los nuestros", dijo. El técnico añadió que no esperaba la marcha del colombiano, "porque no había noticias de clubes interesados hasta ayer [jueves]".

"Para un club como el nuestro, es jodido perder el último día a uno de sus mejores jugadores", recalcó el técnico franjiverde.

"Pensaba que iba a jugar el domingo, pero su salida no trastoca los planes para nada", señaló. "No sé lo que le podrá decir a su nuevo entrenador: cambiaremos algunos matices, pero iremos a full", dijo Francisco, quien deseó suerte a Mojica, "pero no lo echamos de menos", insistió. "Hay que centrarse ya en esto y en el partido importante de Villarreal", finalizó.

Unai Emery fue comprensivo con su colega: "Estoy de acuerdo con Francisco en que se debía cerrar antes". "Es normal que se haya enfadado. No sé quien lo decide, pero es algo que se debería cambiar", agregó el vasco.

Debido a que Mojica apenas habrá completado un par de sesiones con sus nuevos compañeros, Emery aventuró que difícilmente contará con él: "No sé si voy a utilizar a Mojica". "No le voy a preguntar nada. Hemos trabajado el encuentro y no voy a usarle para prepararlo", fue más allá. "No creo que vayamos a contar con él", manifestó el guipuzcoano.

Mercado

Emery está mucho más satisfecho que Francisco. El Villarreal ha dado salida a muchos de los jugadores con los que no contaba (aun teniendo en cuenta que han sido despedidas dolorosas) y no ha perdido a ninguno de sus principales referentes. «Estoy contento del proceso de planificación y ejecución del plan que habíamos previsto», reflejó. «Ha habido un tema emocional con la salida de jugadores de peso, decisiones meditadas y consensuadas, con un trabajo de muchos meses», ahondó Emery, para quien el Villarreal, pese a las altas y las bajas, mantiene su esencia, sin que la estructura de juego de las dos últimas temporadas se vea alterada.

"Estoy contento por tener una combinación de gente madura y joven que me gusta", sostuvo. "Tenemos un cóctel que puede ir hacia arriba. Y el trío Yeremy-Baena- Jackson me ilusiona mucho", señaló, a la espera de recuperar a Arnau Danjuma a corto plazo; y, a medio, a Alberto Moreno.