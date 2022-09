El Villarreal B se trabaja una gran victoria frente al Mirandés (3-0)

Todos esperan que al Villarreal B va a ganar prácticamente todos los partidos y sin bajar del autobús. Quien piensa así está muy equivocado porque en LaLiga SmartBank es muy traicionera y el peor equipo de esta categoría te puede hacer un reloj de madera que funciona como un reloj suizo. La escuadra vila-realense ganó ayer porque se lo curró. El Mirandés no se lo puso nada fácil. Todos querían más, pero hay que tener paciencia. Esto no ha hecho más que comenzar.

Tres novedades presentó el filial amarillo respecto al once que salió goleado de su visita a Granada. En el eje de la defensa debutó el senegalés Mamadou Mbacke, por Abraham del Moral; en el centro del campo regresó Sergio Lozano y en banda derecha el parisino Haissem Hassan relegó al banquillo al ruso Nikita Iosifov.

El duelo arrancó con un Mirandés más centrado y sin tantas pérdidas, pero la cosa se puso a favor de los vila-realenses porque el central visitante Álex Martín se fue a la ducha en el minuto 11 tras ver dos amarillas en cuatro minutos. Meticuloso el colegiado balear con los codos en las acciones aéreas.

Ni jugando con uno más el Villarreal B se encontró cómodo en el terreno de juego. Muchas malas entregas, precipitaciones como la salida en falso de Iker Álvarez que casi le cuesta un disgusto en el minuto 24. Y el ariete visitante Raúl García que perdonó el 0-1 en el minuto 26. Todo muy mejorable.

FICHA TÉCNICA Villarreal B: Iker Álvarez; Migue Leal, Dela, Mbacke, Dani Esmoris (Carlos Romero, min. 82); Carlo Adriano (Rodri Alonso, min. 46), Alberto del Moral, Sergio Lozano; Haissem Hassan (Javi Ontiveros, min. 54), Fer Niño (Arana, min. 69) y Diego Collado (Thiago Ojeda, min. 54). Mirandés: Ramón Juan; Raúl Parra, Marín, Michels, Salinas; Prados (Javi Serrano, min. 65), Roberto López (Mraz, min. 79), Oriol Rey; Juanlu (Jofre, min. 65), Raúl García y Nico Serrano (Sergio Santos, min. 14). Goles: 1-0. Min. 44: De la Fuente. 2-0. Min. 76: Migue Leal. 3-0. Min. 88: Thiago Ojeda. Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Palma). A los locales Carlo Adriano, Esmoris y Dela; y a los visitantes Prados y Oriol. Expulsó al visitante Álex Martín (min.11) por dos amarillas. Campo: Mini Estadi. 1.402 espectadores.



Un aviso

Tras la pausa para la hidratación el filial amarillo dio un paso adelante. Se sincronizó mejor. El lateral Migue Leal estuvo a punto de anotar con un tiro raso en el minuto 35, pero el cuero rechazó a saque de esquina tras rozar en un defensa. La mejor ocasión. Esa mejoría quedó evidente. Y con todo el suspense del mundo llegaría el 1-0 en el minuto 44 tras un centro de Dani Esmoris que Dela cabeceó a la red. Tras cuatro minutos de deliberación, el colegiado balear dio gol, más siete minutos de prolongación.

En la segunda parte siempre se echó en falta el segundo gol. Los minutos pasaban y el Mirandés no daba su brazo a torcer. La entrada del joven mediocentro Rodri Alonso le dio algo de criterio al juego. El lateral visitante José Salinas dio un serio aviso en el minuto 50, al igual que el debutante Thiago Ojeda (min. 57).

El no sentenciar levantó el run run en la grada. Pero en el minuto 76 un buen pase de Alberto del Moral al lateral Migue Leal, que con la derecha envió al fondo de la red. Respiraron todos tranquilos. El 2-0 fue la puntilla a un partido. Per la cosa no quedó ahí, Hubo tiempo para un tercer gol firmado por un debutante: el argentino Thiago Ojeda (min. 88), a pase de otro debutante: Rodri Alonso.