La previa | Villarreal y Elche rivalizan ahora por los puntos

Villarreal y Elche se han peleado esta semana por un jugador y hoy, desde las 18.30 horas (Movistar LaLiga), lo harán por tres puntos en sus antagónicos objetivos a largo plazo. El estreno liguero en el Ciutat de València, el primero de los cinco partidos de la competición doméstica en el campo del Levante por la espectacular mejora a la que está siendo sometido el Estadio de la Cerámica, viene marcado por el caso Johan Mojica... aunque lo más probable es que ni juegue.

Que el mercado de fichajes de verano esté abierto con la competición en marcha es un sinsentido que provoca situaciones kafkianas como la que Mojica iniciara la semana pensando en ofrecer su mejor versión (fue uno de los laterales izquierdos más destacados en Europa la pasada semana y marcó un golazo en el último Villarreal-Elche) con los franjiverdes frente a los amarillos... pero, desde el jueves, le toca todo lo contrario. Su ya extécnico, Francisco Rodríguez, anunció que Carlos Clerc será el recambio del cafetero, por lo que debutará como titular en el Ciutat de València, escenario en el que triunfó en las últimas temporadas, en las filas del Levante.

Unai Emery ha ido tan a lo suyo que el viernes, al margen de mostrarse comprensivo con el enfado de su colega, anunciaba que, seguramente, no iba a contar con Mojica y que ni siquiera le iba a preguntar por el Elche. Bastante tiene con lidiar con las bajas de Juan Foyth, Alberto Moreno y Arnaut Danjuma. Kiko Femenía relevará al argentino, que se lesionó el pasado domingo en Getafe, en lo que se presupone el único cambio en el once, antes de una completa rotación el jueves, frente al Lech Poznan, en la Conference League.

En apuros

El Elche mantiene la columna vertebral, visible por la continuidad de Francisco en el banquillo y en que Lucas Boyé sigue como franjiverde, a la espera de que los refuerzos den la talla. Los nuevos tendrán que adaptarse rápidamente. Los últimos llegan para ver (Fede Fernández y Fernández Mercau), no para jugar, en esta cuarta jornada, aunque las necesidades ya acechan al Elche, que tiene por delante tres rivales de auténtico órdago (Villarreal, Athletic y Barcelona).

Los ilicitanos han pasado por una semana difícil, tras perder a Mojica y cruzar los dedos para que Boyé, su referente ofensivo, no terminara de recorrer toda la rampa de salida en el último instante. A la inestabilidad provocada por el mercado estival de fichajes se une la delicada situación del equipo, que todavía no conoce la victoria: ha sumado solo un punto de los nueve que se han disputado. El encuentro ante el Submarino abre, además, un ciclo de máxima dificultad, obligado a reaccionar si no quiere quedarse descolgado en el vagón de cola de la clasificación.

Sin los ‘fernández’

El Elche, que contará con más medio millar de aficionados en las gradas, podrá disponer del recuperado Omar Mascarell, no de Gonzalo Verdú, Pol Lirola y Fidel Chaves, convalecientes de sus respectivas lesiones. Tampoco estarán los dos últimos fichajes, los argentinos Fede Fernández y Fernández Mercau, quienes aún no se han ejercitado con sus nuevos compañeros.

La principal novedad en la alineación, además del debut de Clerc, será el regreso a la titularidad del colombiano Helibelton Palacios, a expensas de si, arriba, Boyé recupera la titularidad.

El paso al frente que la afición esperaba, más todavía en la temporada del centenario del Elche (como el Villarreal), no parece haberse producido. Sobre todo en el cierre del mercado de fichajes. El Elche es un equipo humilde, de los que sabe lo que es sufrir. Su entrenador también sabe desde el principio el club al que pertenece. Por delante tienen un duro camino hacia el objetivo. Aunque sea un topicazo, todo dependerá de que sepan formar un equipo.

Probables alineaciones