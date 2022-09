La previa | El Villarreal abre la Conference con la mirada puesta en la final de Praga

De València a Praga, del Ciutat de València al Eden Arena. Es el camino hacia la UEFA Europa Conference League del Submarino, que conoce la estación de partida y la del final de trayecto, así como el lógico transbordo en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal CF estrena, por vez primera, la etiqueta de firme candidato a un título, afianzado por su ránking (18º de la UEFA) pero, sobre todo, su todavía reciente conquista de la Europa League.

Superado el trámite de la ronda previa contra el Hajduk Split, el Lech Poznan (18.45 horas) aparece como el convidado, ya veremos si de piedra, en el debut verdadero en esta nueva categoría, creada por la UEFA la pasada temporada y que, a la postre, coronó a la Roma de Jose Mourinho. El conjunto de Unai Emery no solo no debería tener problemas para acceder a los octavos de final como campeón de grupo, ahorrándose así una eliminatoria (los segundos deberán pelear entre sí), sino que no resulta descabellado pensar en un pleno de 18 puntos. Porque a la abismal diferencia que existe con el equipo polaco (208º del ránking), el Austria Viena y el Hapoel Beer-Sheva, se suma el extraordinario momento liguero de los amarillos y el flojo de sus otros tres primeros oponentes en el torneo local.

Las bajas del Villarreal

No pierde este Villarreal. Una sensación, la de la derrota, que no conoce desde que el tercer proyecto de Emery arrancase (la última, contra la Real Sociedad, en la penúltima jornada de la pasada campaña). Tampoco encaja goles Gero Rulli, quien apunta a continuar como titular en este arranque de la liguilla, pues las molestias que apearon a Pepe Reina de la convocatoria contra el Elche, le impiden ser de la partida ante el Lech Poznan. Alberto Moreno, Juan Foyth y Arnaut Danjuma, en distintos estados de recuperación de sus distintas lesiones, tampoco están disponibles. Raúl Albiol, con un cuadro de malestar general, completa el listado de bajas.

El once tipo del guipuzcoano (alineó, el pasado domingo, a los mismos que venían de jugar en Getafe, a excepción de la obligada entrada de Kiko Femenía ye el cambio táctico de Nicolas Jackson en el lugar de José Luis Morales) podría mezclarse con la segunda unidad. Sería una especie de mensaje de Emery, quien huye del cartel de favorito a ganar el título que tiene el Villarreal, con lo que aparcaría las rotaciones completas hasta más adelante, cuando la clasificación para la siguiente fase esté mucho más cerca. Así, además de Rulli, podrían seguir Kiko Femenía (veremos si se decanta por Adrián de la Fuente, Dela, del B), Étienne Capoue, Giovani Lo Celso y Gerard Moreno, junto a hombres que sí dan la sensación de que la Conference será suya: Aïssa Mandi, Jorge Cuenca, Francis Coquelin, Samu Chukwueze...

Los ‘ferroviarios’ descarrilan

El Lech Poznan también cuenta con seis ausencias (Bartosz Salamon, Ludomir Satka, Artur Sobiech, Adriel Ba Loua, Alan Czerwinski y Filip Marchwinski).

Los ferroviarios (o kolejorz en polaco), llamados así por su histórica vinculación con los ferrocarriles estatales polacos, están reponiéndose a un horrible arranque de temporada, tras perder la Supercopa de su país y ser humillados por los armenios del Qarabag en la primera ronda previa de la Champions. Después, han tenido que superar tres cribas para meterse en la Conference, a la que llegan tratando de reverdecer los viejos tiempos de Andrzej Juskowiak o Robert Lewandowski.