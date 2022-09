El Villarreal Femenino-Real Madrid no se disputa por incomparecencia del equipo arbitral

Bochorno y estupor. Lo que debía ser el inicio de la nueva Liga F, la Primera División femenina profesional de fútbol, se ha convertido en poco menos que un esperpento. A las 16.00 horas el Villarreal iniciaba su segunda temporada consecutiva en la élite, nada más y nada menos que ante el Real Madrid, conjunto de Champions League. Sin embargo, la incomparecencia del equipo arbitral dejó una imagen insólita, las jugadoras de ambos equipos sobre el terreno de juego del Mini Estadi y aficionados en las gradas esperando a que empezara algo que no iba a dar inicio.

No por esperado deja de ser menos sorprendente. La huelga de colegiadas y asistentes se consumó en la primera jornada del campeonato, las diferencias económicas de los salarios para colegiadas y asistentes entre las cantidades que propone la LPFF y el CTA es casi un abismo que ha conducido al colectivo arbitral a no dirigir ningún encuentro de la liga femenina de forma indefinida.

No obstante, y pese a conocerse la situación de antemano, los equipos debían presentarse a los estadios, tal y como han hecho el Villarreal, y el Real Madrid, que ayer se desplazó hasta la Plana Baixa para disputar un partido que realmente no iba a jugar. El timming de los club ha sido el de una semana convencional, con entrenamientos planificados, ruedas de prensa previa de la entrenadora Sara Monforte, llamamiento a la afición por parte del club, amén del operador televisivo que iba a retransmitir el duelo, ejercicios de calentamiento por parte de ambas escuadras, pero… a la hora de la verdad no había quien señalizara el comienzo del duelo.

Todo normal aún a sabiendas de que se iba a producir una situación verdaderamente extraordinaria. Futbolistas preparadas pero sin árbitras para dirigir el partido. ¿Y cuando volverá a jugarse un partido de la máxima categoría femenina? De momento no hay una respuesta para eso, solo se conoce que el próximo lunes a partir de las 12.30 horas se producirá una rueda de prensa de las árbitras de Primera División en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para dar luz a una situación que ha llevado al fútbol femenino de élite en España a las tinieblas, y todo a las primeras de cambio.