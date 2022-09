La crónica | Un Villarreal B blando en defensa encaja una dura derrota en casa del Levante (4-1)

No pudo ser. El Villarreal B no pescó nada en su visita al feudo del Levante. Lo pudo haber hecho en el minuto 83 con un trallazo seco de Sergio Lozano que llevaba marchamo de gol. No se pudo igualar un marcador que se puso cuesta arriba a los 41 segundo de comenzar el duelo de rivalidad autonómica. Pudo merecer algo más el equipo de Miguel Álvarez, que logró empatar el partido y estuvo a punto de remontar en el minuto 60 con un tiro al palo con 1-1. El propio Lozano erró con una pérdida en la frontal del área que los levantinistas no perdonaron. Joni Montiel y Alejandro Cantero apuntillaron el resultado en los minutos 86 y 92.

El partido no pudo arrancar peor para los intereses del filial. Si en la tercera jornada en el campo del Granada la escuadra amarilla encajó el 1-0 a los 19 segundos por mediación de Myrto Uzuni, ayer sólo transcurrieron 41 segundos desde que se puso el balón en marcha. El portero local Dani Cárdenas sacó largo, Mbake no despejó y el balón le cayó a Roberto Soldado que definió de zambombazo. El asistente cantó fuera de juego, pero tres minutos después el VAR dio validez al gol. Contra corriente Con desventaja en el marcador, el filial amarillo cogió el balón y empezó a tener mucha posesión (38-62%, a la media hora) y, además, tras el gol dio dos buenos avisos el joven delantero argentino Thiago Ojeda (min. 10 y 16). El Levante no pudo hacer más porque el equipo amarillo le sometió a una buena presión. El equipo ‘granota’ perdió los papeles a raíz de una amarilla que vio De Frutos y que segundos después le costó la expulsión a su entrenador. No estaba cómo el Villarreal B en el campo y tampoco los locales. Se llegó al descanso con esa mínima renta para el Levante. Luego, a Soldado el VAR sí que le anuló el 2-0 en el minuto 41, y en el 44 un zapatazo de Diego Collado estuvo a punto de significar el 1-1. Cárdenas envió a córner. Y en el 45+3 Joni Montiel estrelló el cuero al poste. Final con 1-0. A por todas Mejor plantado salió el Villarreal B. Poco a poco se fue acercando a la portería de Dani Cárdenas y en el minuto 52 el trallazo de Sergio Lozano, a pase de Fer Niño, se coló por la escuadra izquierda levantinista. Empezaba un nuevo partido. Por delante mucho tiempo. Se desató el equipo de Miguel Álvarez. Sergio Lozano apareció, al igual que Javi Ontiveros, y tras marcar el empate, el valenciano estrelló el cuero al palo izquierdo (min. 60). El Levante tardó en reaccionar. Sabía que cualquier despiste le podía costar caro. En una acción donde Sergio Lozano pidió falta, tras robarle el balón Brugué, éste lanzó un tiro raso al que nada pudo hacer Iker Álvarez. Cuando peor estaba el equipo levantinista llegó el segundo gol. Imposible empatar Llegaron los cambios. El Levante intentó parar el partido. El cronómetro iba volando para los intereses del filial. El 2-2 planeó en el Ciutat de Valencia en el minuto 83 con un zurdazo de Sergio Lozano desde dentro del área visitante. Cuando el partido estaba visto para sentencia, llegaron dos postreros goles que dejaron clara la falta de contundencia de la defensa amarilla, con los goles de Jony Montiel y Alejandro Cantero, en los minuto 86 y 92.