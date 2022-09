La última hora sobre la lesión de Gerard Moreno en el Villarreal

Las malas noticias en Sevilla para el Villarreal CF no solo llegaron en forma de derrota contra el Betis. En el vestuario groguet existe preocupación por la lesión muscular de Gerard Moreno, quien pidió el cambio en el minuto 53. El propio atacante mostraba su pesimismo a la conclusión del choque. «No tengo buenas sensaciones. No he notado un pinchazo como tal, sino una sobrecarga, y tengo mucha sensibilidad en los isquios», comentó, pendiente de ser sometido a los exámenes médicos. El semblante del delantero era serio, pues la pasada campaña ya tuvo muchos problemas con el sóleo (recaída incluida), perdiéndose más de 20 encuentros en todas las competiciones.

Unai Emery también habló de la dolencia del jugador emblema del Submarino. «Lo de Gerard Moreno es algo muscular, pero hay que esperar, no sabemos realmente qué es todavía», manifestó. El Villarreal ha informado de que el jugador no será sometido a un examen médico hasta este martes, aunque su presencia el jueves en Israel, en el duelo entre el Hapoel Beer-Sheva y el Villarreal (segunda jornada de la fase de grupos de la Conference League), está descartada. «Decepción» En relación al tropiezo en el Benito Villamarín, el técnico (no conocía la derrota en dicho campo desde el 2011, cuando dirigía al Valencia) lo valoró como una «pequeña decepción por el resultado». «En el transcurso del partido no pudimos tener el control en base a las posiciones, no pudimos hacer posesiones largas. Eso nos vino bien para hacer ataques más rápidos. pero había que tener continuidad tras el descanso», aseguró el míster. Pero «la lesión de Gerard alteró los planes», reconoció el entrenador amarillo. «Con él hacíamos la presión directa. Con el cambio se replegaron más atrás y no nos permitían tener espacios. En ese momento tuvimos llegadas, pero sin tanto peligro, y ahí se fue el partido», lamentó el míster guipuzcoano. Emery es consciente de que «la clave era estar más acertado en el primer tiempo». «No es lo mismo atacar una defensa presionante con espacios a la espalda que buscar situación intermedias para atraer o correr. Con ellos más bajos podíamos entrar por fuera, aunque defienden muy bien. En la precipitación hay matices», arguyó el técnico guipuzcoano. «Ellos son muy buenos y el partido se les puso de cara para su juego. Cuando ellos querían presionar alto tuvimos ocasiones claras. Sin embargo, en el segundo tiempo no hemos podido reaccionar y su gol ha cambiado el partido, a un encuentro más paciente, más cerca de su área, pero con menos espacios», recalcó el técnico. Cara a los objetivos, Emery recordó que «Real Madrid, Barcelona y Atlético, junto con el Sevilla, son los candidatos a la Champions»; y el resto son «aspirantes". "Es complicado entrar en Europa», matizó. En el bando del Betis, Manuel Pellegrini dojo: «Es una victoria muy importante ante un rival directo, un partido de seis puntos»..