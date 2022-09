Álex Baena, la clase de un genio y el valor de la Big Data en el Villarreal

En Israel volvió a ser el MVP del partido y del Villarreal CF. Un gol y ser objeto de un penalti son de por si avales suficientes para Álex Baena, pero posiblemente no tan importantes como los números que dejan en cada partido sus registros de rendimiento sobre el campo. La fría Big Data refuerza lo que cualquier espectador puede observar desde la tribuna, pero no puede analizar desde fuera. Los datos son más reveladores que su calidad.

Ahora mismo es uno de los jugadores con más proyección de LaLiga después de su etapa como cedido en el Girona. «Hace dos años no tenía confianza o, quizás, no había llegado a mi madurez en mi juego, pero la cesión me ha venido muy bien porque jugué muchos partidos a un nivel alto y creo que ahora lo estoy demostrando», reconocía con respecto a su progresión.

Con mucho gol

El atacante almeriense también ha destacado por su capacidad goleadora, una faceta que revaloriza más su talento. Con cinco goles es el máximo goleador del Villarreal: «Me ha costado ver puerta, pero ahora estoy encontrando el camino. Pienso que también ha influido las muchas horas de trabajo con los porteros después de las sesiones de entrenamiento».

En Israel ejecutó una espectacular media chilena para anotar de bella ejecución. «Ha sido mi primer gol de esta forma y estoy muy feliz, sobre todo por ayudar al equipo», declaraba.

Y después de la Conference League regresa la Liga con un plato fuerte: el Sevilla. «Es un top 5 y un rival directo y por ello un partido difícil aunque no vengan en su mejor momento. Si ganamos, la nota del Villarreal antes del parón será de 9 ó 10», aseguraba Baena.

Y el Submarino sigue apilando triunfos. «Ante el Betis hicimos méritos para mucho más. Nunca hay que dejar de querer ganar. Llevamos haciéndolo desde la pretemporada y estamos a un gran nivel competitivo», explicaba. El centrocampista amarillo también se refería a la baja de Gerard. «Es un futbolista del top 3 de LaLiga y es muy complicado suplirle, pero vamos a intentar que su ausencia se note lo menos posible», concluía.