“Los dos trataremos de tener nuestra personalidad, los dos queremos el balón y llegar con los jugadores de banda. Veremos quién tiene acierto arriba. Será un partido largo y con muchos duelos individuales y colectivos", dijo Emery, quien reiteró el agradecimiento a la gente que se desplaza a València para apoyar al equipo por que el ambiente que generan les ayuda.

"Ahora nos centramos en LaLiga. Venimos de una derrota ante el Betis y de los partidos de fuera porque solo hemos disputado un encuentro como locales, pero esa dificultad nos ha hecho crecer", agregó.

El técnico está a la espera de concretar cómo están los jugadores que se encuentran tocados y también los que han llegado del largo viaje a Israel donde el equipo ganó este jueves en la Liga Conferencia. Además mantiene a varios lesionados, por lo que está centrado en decidir como gestiona los minutos entre sus futbolistas.

Finalmente se refirió a los convocados para la selección y recordó que es un ambiente de reconocimiento para los jugadores y para el club. "Es algo muy positivo para todos y nos alegramos, además de que les permite acumular partidos", indicó.

Lopetegui, preocupado por la "efectividad" del Submarino

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, manifestó este sábado que su equipo está "preparado para dar respuestas a un grandísimo equipo" como el Villarreal, al que visita este domingo en la sexta jornada de LaLiga y del que destacó su "efectividad ofensiva y defensiva".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club antes del viaje a Valencia, señaló que el conjunto amarillo tiene a "jugadores del máximo nivel y a un grandísimo entrenador" como Unai Emery.

Añadió al respecto que el Sevilla también cuenta con sus "argumentos para ganar", porque espera que "en no mucho tiempo se vea a jugadores que aún no se han visto a su mejor nivel" en este arranque de temporada.

El preparador vasco recordó que "Suso no es titular desde el 20 de noviembre" y que algunos de los fichajes estivales aún no han rendido porque "Januzaj llegó sin pretemporada, Dolberg lo hizo con un problema del hombro y luego esta el tema de Marcao, que llegó para ser un jugador importante y con el tiempo lo va a ser" pero no tiene todavía el alta médica, según indició.

En este sentido, Lopetegui se felicitó por la progresión de Isco Alarcón, que "ha llegado tarde pero antes que el resto". "Ya está cogiendo ese nivel", añadió, aunque puntualizó que todavía "tiene margen de mejora y personalidad para contagiar ese desparpajo y personalidad" que va a contribuir "a mejorar al equipo".

El técnico guipuzcoano recordó que el Sevilla se ha "asentado en los últimos años en la Champions a base de mucho trabajo, algo a lo que aspiran muchos equipos" y no se da por vencido pese al mal arranque porque "lo que pase este año está sin escribir. Falta muchísimo. Lo que hoy parece gris, mañana puede ser blanco", dijo.