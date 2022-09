La 'New Gen' del Villarreal pisa fuerte

Jóvenes pero suficientemente preparados. Tanto que Unai Emery no ha dudado en depositar en sus botas el futuro del Villarreal CF en la Conference League. No hay mejor manera de respaldar a la juventud, y formar y promocionar su talento que otorgarles la confianza de la competición. Una nueva hornada de futbolistas se han convertido en la ‘New Gen’ grogueta que madura al lado de futbolistas veteranos como Rulli, Albiol, Capoue, Parejo, Trigueros, Coquelin o Gerard Moreno para ser las estrellas del Submarino en el futuro. Incluso, como es el caso de Yeremy Pino en convertirse en un titular indiscutible para el técnico y hasta en un habitual en la Selección absoluta de Luis Enrique. Junto al canario, también están despuntado en la Conference jóvenes como Jorge Cuenca, Manu Morlanes, Jackson y especialmente Álex Baena, sin olvidar las buenas sensaciones que transmite Jorgensen.

Europa se ha convertido en algo parecido a la bancada de la Universidad en la que se están sentado para completar su formación y aprender el fútbol de alta competición al lado de los catedráticos del primer equipo como Albiol, Parejo… La Conference es para ellos y la apuesta, que podría considerarse con cierto riesgo del técnico al cambiar prácticamente todo el once respecto a la Liga, se ha saldado con dos triunfos que reafirman la condición de favorito del Villarreal en la fase de grupos y también como candidato a llegar a la final de Praga allá por el mes de mayo de 2023.

Hablar de unidad B, fondo de armario o equipo suplente es un término del que siempre huye Emery, incluso los propios jugadores titulares en el torneo doméstico. Es lógico y normal, pero la realidad es que la Conference ofrece la posibilidad, que no otorgaba la alta exigencia de la Champions la pasada temporada, de reservar fuerzas para estar en lo más alto en LaLiga. Y el Villarreal ha empezado con mucha fuerza en las dos competiciones. La derrota ante el Betis por un exiguo e injusto 1-0 no emborrona lo más mínimo la gran imagen que ha exhibido el Submarino, que mereció hasta la victoria en Sevilla.

Álex Baena, extraordinario

El principal exponente de esta New Gen es Álex Baena. Calidad, inspiración, desparpajo, precisión, sacrificio, trabajo para el equipo… son algunas de las cualidades del penúltimo talento criado en Miralcamp. Si a estas alturas no es titular indiscutible es porque el Villarreal tiene overbooking de calidad en una plantilla repleta de buenos futbolistas. Pero Baena ha llegado pisando muy fuerte y su talento no pasa desapercibido. Su nombre está ya en la agenda de los grandes clubs europeos. El año de cesión en el Girona ha acabado de pulir lo que ya era un diamante en bruto cuando se decidió que saliera a préstamo. Cinco goles entre Conference y LaLiga son un buen indicador, pero más que su acierto cara a puerta, Baena ha destacado por su exquisita calidad, visión de juego y descaro, a los que añade unos número de esfuerzo físico en el campo de escándalo.

El momento de Jorge Cuenca

Otro futbolista que está ganando puntos es Cuenca. El central también ha ganado en experiencia y solidez tras una temporada en el Getafe como cedido. Es un clon de Pau Francisco Torres. Un central elegante, rápido y tácticamente muy inteligente. Solo tiene un problema que delante está un fijo con la Roja y Albiol, uno de los mejores defensas de Europa. Pero la temporada es larga y Cuenca va a disponer de muchos minutos esta temporada. El futuro en el eje de la zaga también está garantizado.

Jackson tira la puerta abajo

Jackson también se ha ganado la confianza de Emery a base de goles y trabajo. El delantero nigeriano ya es titular en LaLiga y ha logrado desplazar a Paco Alcácer y Boulaye Dia, quiene han tenido que salir del club ante el empuje de un futbolista que debe mejorar aspectos como la definición, pero que posee un tremendo potencial. Es otro de los miembros destacados de la New Gen.

El criterio de Morlanes

Morlanes ha ido progresando adecuadamente con el paso de las semanas. En Israel dio una zancada importante como futbolista. De menos a más. Necesita confianza y minutos. La asistencia en la jugada del penalti a Baena ante el Hapoel reafirman su talento y le reafirman como un hombre importante en la dosificación de esfuerzos de Emery en ambas competiciones.

Jorgensen, fiabilidad de futuro

Jorgensen, junto a Iker Álvarez, es la gran esperanza de futuro para que el Villarreal vuelva a tener un portero de cantera en el primer equipo. Desde Juan Carlos no se había presentado una pareja de guardametas con tanta proyección. Posee cualidades de sobra para marcar una época.

Yeremy, el espejo de todos

Yeremy Pino se incluye en esta New Gen grogueta por su edad y también porque ha regresado con más fuerza aún después de sus problemas con las lesiones que frenaron su trayectoria a final de la pasada campaña. Es un misil como futbolista y ya ha sonado para la Premier. A su talento como jugador se une su madurez persona. Yeremy desestimó cualquier opción de dejar el Villarreal este año porque considera que a su edad se encuentra en el mejor lugar para continuar progresando. La ‘New Gen’ de Miralcamp apunta muy alto. Las minas de Miralcamp siguen dando muchos diamantes.