El técnico del Villarreal CF, el vasco Unai Emery, se mostró muy satisfecho tras el empate cosechado por el Submarino ante el Sevilla (1-1) en LaLiga en el Ciutat de València, todo en un encuentro que se le complicó al conjunto de la Plana Baixa tras el tanto inicial materializado por el hispalense Óliver Torres. «Muy contento con todo menos con el resultado. La afición que se ha desplazado ha animado, tenemos una responsabilidad, el ganar y el como ganar, como sortear dificultades», reconocía el entrenador groguet.

Sin embargo, el míster también destacó que «hemos terminado jugando más con el corazón que con la cabeza», aunque insiste en que «hemos podido ganar. Hemos generado ocasiones. Con el 0-1 lo más importante era que no te marcaran el segundo, lo hemos conseguido y luego hemos empatado contra un gran equipo».

En cambio, el preparador vasco lamentó la actuación de Lo Celso, «Lo Celso durante la semana no estaba al cien por cien, al final hemos hecho el cambio. No estaba bien, era extraño en el tirar cuando podía conducir, me he dado cuenta y ha jugado limitado».

Tampoco le gustó el técnico amarillo el gol anotado por el cuadro hispalense, «su gol tenemos que verlo, no me ha gustado pero en general el equipo ha hecho un partido bueno y ha transmitido cosas a la afición».

El balance de los seis partidos

Respecto al balance de los seis partidos disputados en LaLiga y los cuatro en la Conference League Emery enfatiza que su valoración «positiva», y es que a pesar de que «el comienzo fuera de casa fue duro y lo sacamos. No perder era importante», destaca el entrenador. Por otro lado, el guipuzcoano declaró «no mirar la clasificación, estoy contento por el partido realizado, no así como el día del Betis, no reconocí al equipo allí aunque merecimos más. Con un empate estamos por delante de ellos en la clasificación, pero nosotros estamos con 11 puntos, balance positivo, satisfecho por como está el equipo y por como estamos creando identidad en base a conseguir los objetivos importantes».

Un aspecto clave en el encuentro del Villarreal fue la capacidad para reaccionar ante el tempranero gol. «El 0-1 te hace mucho daño mentalmente, nos ha hecho llegar a entender que el partido se ponía difícil, había que hacer un partido largo. Ellos se han desgastado, no les hemos ofrecido espacios. Con 0-1 sabíamos que teníamos opciones. Ha sido un partido de persistir», arguyó el técnico.

Además, Emery añadió que «hemos tenido momentos de eficacia alta. Tenemos un jugador que está creciendo, hay un peaje en el proceso de crecimiento desde que el año pasado estaba en el filial. En muchas ocasiones se les busca salidas para que ese peaje lo pague otro equipo, y ese peaje hemos decidido asumirlo nosotros. Ese es Jackson», arguyó.

El míster groguet señaló que el senegalés «es un jugador que encuentra carreras y pases buenos, es cierto que tiene que mejorar en la confianza. Pero ha tenido ocasiones, Morales también, entre otros. Jackson, Baena son jugadores que ya están ahí. Baena hace poco jugaba pero le faltaban cosas, ahora vemos que va hacia arriba, es una satisfacción mía y del club», concluye Emery.