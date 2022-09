¿Cuánto vale la cláusula de una joven promesa del Villarreal revelación de LaLiga?

El Villarreal tiene varios talones al portador con muchos millones de euros en su plantilla. La política de inversión en la Ciudad Deportiva de Miralcamp sigue siendo el mejor reparto de beneficios que el club obtiene cada temporada. Cada euro logra una gran revalorización, tanto en rendimiento deportivo como en la cotización de los jóvenes valores que dan el salto. Álex Baena es el último talento cuyo valor en la ‘bolsa’ del fútbol se ha disparado. Tiene ADN Villarreal por su enorme talento, pero el almeriense representa la evolución observada en los últimos jugadores que han dado el salto, que reúne el sello de calidad de la escuela grogueta, pero añadiendo trabajo y esfuerzo generoso en beneficio del equipo. La pasada temporada fue el MVP de la Segunda División, pero colocarse en el foco de la Primera División con un equipo puntero como el Villarreal le ha situado como uno de los futbolistas que ya empiezan a llamar la atención de los directores deportivos de los grandes clubs como Andrea Berta, del Atlético de Madrid, quien ya ha sondeado el valor de la cláusula de la emergente estrella del Submarino.

La cláusula actual de Baena

Baena tenía una cláusula similar a la de muchos jugadores que empiezan a despuntar en el filial. En su caso era de 20 millones de euros, que se incrementó hasta los 35 al tener dorsal del primer equipo y ser miembro de pleno derecho del plantel de Emery. Una cifra importante, no cabe duda, pero que puede quedarse pequeña si el centrocampista de Roquetas de Mar continúa jugando al nivel que lo están haciendo y poco se hace un hueco en el equipo titular. El papel de Baena no se traduce solo en los seis goles que ha marcado entre Liga y Conference League. Su aportación, como se pudo observar tras su salida al terreno de juego a la media hora de partido ante el Sevilla, va mucho más allá. Y los números que aporta la Big Data acerca de Baena reflejan un trabajo para el equipo que se convierte en un plus al margen de su creatividad y de su papel de catalizador del fútbol de ataque.

Un nuevo contrato

El Villarreal ya valora la firma de un nuevo contrato para Baena, que contemple unas nuevas condiciones. Entre ellas el aumento de su cláusula de rescisión a cifras más acorde a su proyección de futuro. Baena seguirá los pasos de otro de los estandartes de la ‘New Gen’ grogueta de la que forman otros jugadores importantes que el club mima como Jorgensen, Jackson o Morlanes, entre otros que también están despuntando en el filial con incursiones en convocatorias del primer equipo.

El Villarreal siempre lo tuvo claro con Baena. Después de su gran año en el Girona, el club recibió varias peticiones de equipos de Primera División preguntando por su situación, en busca de una nueva cesión del almeriense, incluido el propio club catalán tras lograr el ascenso. Si existía alguna duda, la pretemporada despejó cualquier incógnita que pudiera tener Emery, si era el caso. Y poco a poco ha ido ganando terreno en su participación y peso en las alineaciones del Villarreal. Hasta tal punto que en este momento está más cerca de formar en el once de gala que de ser el jugador número 12. Tiene 21 años y un amplio margen de mejora, pero su capacidad de trabajo para el equipo, versatilidad e indudable talento le convierten en otro de los jugadores más exportable del Villarreal. Pau, Yeremy, Pedraza, Baena, Chukwueze, Jorgensen… valores de Miralcamp que siguen el camino de Trigueros o Gerard Moreno. El Villarreal tiene entre sus objetivos prioritarios el blindaje de Álex Baena.