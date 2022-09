Jorge Cuenca, el ‘hermano gemelo’ de Pau en el vestuario del Villarreal

La historia de Jorge Cuenca y su relación con el Villarreal CF es muy especial. Cuando no era más que un niño, el madrileño se aficionó al fútbol viendo jugar a su padre quien, junto a sus amigos, formó un equipo de fútbol sala para participar en una liga de aficionados. El amarillo era el color de las camisetas. Y como ya era un fanático de todo lo tenía que ver con el balón, no se perdía un partido de su progenitor. Su familia decidió regalarle una equipación del Villarreal para ir a juego con su papá, así que en la grada de los pabellones de Madrid se podía ver a un espigado niño que lucía la camiseta del Villarreal. ¿Premonición? ¿Karma? La cuestión es que Cuenca lleva camino de ser un futbolista emblemático de la historia del Submarino.

Tras dos cesiones (Almería y Getafe), a la tercera temporada va la vencida y todo apunta que será la de su consolidación en el club. Si hay un jugador que parece el hermano gemelo de Pau Francisco Torres, ese es Jorge Cuenca. Elegante en la salida del balón, zurdo, rápido, inteligente tácticamente y con una personalidad cercana semejante a la del xiquet de Vila-real. Ha sido fijo en la Conference, aunque todavía no ha podido debutar en LaLiga. Con 22 años, es otro de los que forman parte de esa generación de jugadores jóvenes que vienen apretando fuerte desde atrás.

Así se ve

«Estoy contento, y cada vez me veo mejor desde que llegué. De momento solo estoy jugando en la Conference, pero estoy ilusionado», asegura. Su rendimiento ha sido notable. Su reto es arañar minutos a la pareja Pau-Albiol. «Llevan muchos años aquí y poseen más experiencia. Mantenemos una rivalidad sana, porque este vestuario es muy bueno y el ambiente es sensacional», explica.

La fe de Emery

Unai Emery cuenta con él. No vio con buenos ojos que fuera cedido al Getafe y descartó de cuajo que pudiera salir cuando el club madrileño volvió a tantearle. «Tengo la sensación de que se confía en mí. Los años en el Almería y Getafe me han venido muy bien para madurar. Tenía ganas de estar donde estoy ahora», asevera. «Sé que Emery creía en mí, y que pidió que me quedara y no saliera cedido», añade.

Emery está alineando dos equipos diferentes en LaLiga y en Europa. Dosificación de esfuerzos que está alimentando la competitividad en la plantilla. «Está logrando que todos los jugadores estemos involucrados, lo que es favorable para que todos lleguen bien a final de temporada», analiza. A él le está tocando la Conference: «He notado que es más dura de lo que espera, aunque íbamos ya con mucho respeto», reflexiona.

Lo ha escuchado tantas veces, que tiene la respuesta medio automatizada. «¿El relevo de Pau? No hay que ponerse en situaciones que no han sucedido: poco a poco, se irá viendo con trabajo», aludía con un hábil regate el tema.

La pasada temporada luchó por la permanencia. Con el Villarreal, las ilusiones, y las aspiraciones tienen una cima más alta: «Sinceramente, las nuestras son mirar arriba. Sí, el año pasado sufrí, pero de todo se aprende».