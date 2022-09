El perfil del abonado groguet / De dónde son y qué edad tienen los socios del Villarreal

El Villarreal comenzó en junio su campaña de abonados con el lema El fil groguet, la leyenda. Y la respuesta de la afición amarilla ha rebasado cualquier previsión optimista que se pudiera tener. El club ha batido su récord de abonados, alcanzado los 20.500, con el hándicap de no poder comenzar la temporada en su estadio y viéndose obligado a disputar sus partidos como loca a más de 60 kilómetros de su campo. Incluso, con otro hito destacable al desplazar hasta 18.000 seguidores al Ciutat de València.

Otro hito en la historia del Villarreal es la creación de listas de espera para poder tener un abono en cl estadio de la Cerámica, al no contar con disponibilidad en el graderío. Solamente localidades sueltas en la super tribuna, la zona más selecta del campo.

Un dato importante en la radiografía del abonado del Villarreal que ofrece Mediterráneo en este informe es el hecho de que aproximadamente uno de cada cinco habitantes de Vila-real tienen un asiento reservado en el coliseo groguet con 10.814 abonados, l o que convierte a la ciudad, sin duda, en la más futbolera del país. Otro dato es el rejuvenecimiento que ha experimentado la masa social. Cada vez son más jóvenes los que acuden a los partidos del Submarino, refrendado en los desplazamientos masivos como el del Liverpool.

Las buenas temporadas en competiciones europeas, con el éxito de la conquista de la Europa League y el haber alcanzado por segunda vez una semifinales de Champions, ha disparado el alta de nuevos abonados, hasta el punto, que hasta un 17% de los 20.500 carnets corresponde a socios que no estaban dados de alta esta temporada, que hubieran podido ser muchos más si hubiese sido posible, pero el aforo del estadio no daba para más, puesto que el club tiene que tener una serie de localidades libres para compromisos de la UEFA, venta en taquillas más los 2000 asientos de la grada visitante que no pueden salir a disposición de los posibles abonados por motivos obvios de seguridad.

El Villarreal ha logrado tener una buena representación de abonados en la gran parte de poblaciones de la provincia, con destacada presencia en su área de influencia cercana a Vila-real en localidades como Castelló (2.245), Almassora (891), Burriana (861), Onda (733), La Vall d’Uixó (494), L’Alcora (340), Nules (332) o Betxí (203). Es destacable que poblaciones como Vinaròs o Benicarló tengan 131 y 125 abonados respectivamente, pese a los más de 70 kilométros de distancia con la ciudad de Vila-real. Sigue creciendo el número de abonados de fuera de la provincia. Más de 600 provienen de la provincia de Valencia y medio centenar de de Teruel o Tarra entre otra.

El Villarreal ha logrado no solo asentarse en la élite, sumando ya su temporada 23 en Primera División, con presencia europea en 16 de ellas, sino también crecer progresivamente año a año, llegando a límites inimaginables hace un cuarto de siglo cuando comenzó la era Roig. Todo en una ciudad de 52.000 habitantes y en una provincia que no llega a los 600.00 en su censo demográfico. La afició tira fort del fil groguet.