El Villarreal más 'camaleónico' de la temporada: así prepara el partido ante el Cádiz

El Submarino está a las puertas de acceder a octubre, un mes infernal con hasta nueve encuentros (seis ligueros y tres de la Conference). Uno de esos periódicos esprints que suelen suceder a un parón por las fecha FIFA y a los que los amarillos, gracias a su habitual participación europea, ya están acostumbrados.

Eso no quita para que Unai Emery extreme la atención a la rentrée, sobre todo porque la pasada temporada, en este tramo liguero, el Villarreal CF se dejó bastantes puntos, lo que le obligó a un ejercicio siempre ya a remolque. De ahí que el entrenador guipuzcoano haya tomado dos decisiones, con vistas a la visita del sábado al estadio Nuevo Mirandilla, teniendo en cuenta tanto el horario del encuentro contra el Cádiz como el regreso de la decena de internacionales que ha prestado. Así, los amarillos se ejercitarán el jueves por la tarde (17.00 horas), cuando vuelvan todos; y la sesión del viernes será a la misma hora del encuentro (dos de la tarde).

La próxima madrugada (franja horaria en España), tanto Johan Mojica (Colombia) como Gero Rulli y Giovani Lo Celso (Argentina) habrán hecho el último servicio a sus respectivas selecciones, con lo que no llegarán a tiempo para volver a ponerse, este miércoles, a las órdenes de Emery, ya que regresan de Estados Unidos. Sí lo deberían hacer ya Pau Francisco Torres y Yeremy Pino (tras el Portugal-España), además de Álex Baena después del amistoso de la sub-21 en Huesca. En teoría, también Nicolas Jackson después del Senegal-Irán en Austria; así como Filip Jörgensen tras el Croacia-Dinamarca (sub-21), con la incógnita de Aïssa Mandi, que este martes jugaba en Orán el Argelia-Nigeria (no estaba Samu Chukwueze, inicialmente citado con las Super Águilas, pero no fue por un pequeño problema). Iker Álvarez ya ha cumplido con sus dos partidos con Andorra.

Hasta ahora, el Villarreal ha salido bien librado de estos encuentros internacionales por selecciones, si bien Yeremy Pino había sufrido un percance, el sábado, en el España-Suiza. En todo caso, casi medio equipo titular en el compromiso liguero al parón, en el 1-1 frente al Sevilla en el Ciutat de València, ha estado alejado de la dinámica del Villarreal desde entonces, por lo que habrá que calibrar el desgaste, el cansancio por los viajes y el poco tiempo que tendrán para superar el cambio horario y lo pronto que, esta jornada, es el encuentro liguero.

Costumbre renovada

Emery, como ya hiciera a menudo la pasada campaña, cuando el Villarreal fue un asiduo a la franja horaria de las dos de la tarde de un sábado, traslada el entrenamiento previo al partido en Cádiz a esa misma hora, para favorecer la aclimatación, ya de todos sus futbolistas.