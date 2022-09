Tiene claro cuál es su papel y quiere ser importante en el Villarreal CF. Se trata de Kiko Femenía, quien considera que el mes de octubre «va a ser clave» para el Submarino en LaLiga y en la Conference League, y que van a necesitar de todos y de la unión en el vestuario a partir del encuentro de este fin de semana en Cádiz y hasta el inicio del Mundial.

«El calendario es complicado, pero vamos a pensar sólo en el que viene y en nada más. Ahora toca Cádiz y esa es la idea, centrarnos solo en ese partido. Ir partido a partido, para ver cómo estamos y ver dónde nos deja este mes de octubre que puede determinar ya en qué situación estamos», opina.

‘Feeling’ positivo

A nivel personal, el alicantino no oculta que se ha «adaptado bien al equipo y a su forma de jugar», tras haber llegado sin pretemporada y que estos días le han venido bien para «coger ritmo», reconociendo que tiene «facilidad para atacar» y le «cuesta un poco más defender». «El técnico me da libertad para ayudar arriba y, defendiendo, los compañeros me ayudan bastante y me aconsejan mucho», agrega.

«Este es un equipo con extremos abiertos y encaradores, eso hace que tenga que elegir muy bien cada vez que tengo que subir, pero creo que me estoy adaptando bien a un equipo que ha jugado mucho fuera de casa», arguye.

Ahora, Kiko ya piensa en próximo duelo ante «el Cádiz, un partido complicado ante un rival necesitado del victoria», prosigue.

«Sabemos que es un campo en el que el público aprieta y que debemos aprender de errores de anteriores partidos. Y hemos trabajado en este parón para corregirlos y ganar esos partidos», recalca.