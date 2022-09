Hasta cinco bajas son con las que cuenta el Submarino para el regreso a LaLiga. Eso mismo ha confirmado este viernes Unai Emery, entrenador del Villarreal CF, quien ha comparecido en la víspera al partido de este sábado en el Ramón de Carranza, donde los groguets se medirán al Cádiz CF a la hora de la comida, las 14.00 horas.

En una semana marcada por las ausencias de los futbolistas internacionales, Pau Torres, Yeremy Pino, Gero Rulli, Lo Celso, Nico Jackson, Johan Mojica, Álex Baena, Aïssa Mandi, Filip Jörgensen e Íker Álvarez, quienes se incorporaron en su totalidad el pasado jueves, el técnico de Hondarribia ha dejado claro que quienes salten al césped del coliseo gaditano serán aquellos que estén en mejores condiciones, midiendo mucho el agotamiento de los que acudieron a sus selecciones.

Estas son las reflexiones de Unai Emery previas al partido ante el Cádiz:

El regreso de los internacionales

"Descansar viene bien, pero no todos han descansado. Los que han estado con sus selecciones han vuelto a tener su participación y sus objetivos con la selección, que todos también desde aquí lo agradecemos. Pero es verdad que, otra vez la vuelta, en función un poco de cómo vienen de jugar partidos y de algunas molestias, tendremos que tener muy en cuenta que entremos otra vez en la dinámica del equipo, en la dinámica de nuestras necesidades y de los objetivos que nos planteamos nosotros. Ayer entrenamos por la tarde con esa idea y hoy vamos a entrenar a la hora del partido también para tener ya una preparación previa en cuanto a descanso, alimentación en los horarios y la hora del partido, para que a partir de ahí intentemos que esos detalles nos ayuden".

Gerard Moreno sigue lesionado y otras cuatro bajas

"El proceso que llevamos de los lesionados es progresiva, dentro de sus lesiones y también con las precauciones que necesitamos. Entonces, todavía están de baja Pepe Reina, está de baja Juan Foyth, Trigueros, Alberto Moreno, Gerard Moreno y creo que no me dejo ninguno más".

El estado de Gio Lo Celso

"El primer partido no jugó (jugó 70 minutos), jugó el segundo noventa minutos el martes. Ha tenido un viaje. Ayer entrenamos por la tarde, llegó por la mañana, entrenó con normalidad después de jugar allí y hoy haremos el último test de cara a ver cómo están los que han vuelto de los viajes".

El retraso de Mojica

"Fue el único que ayer no entrenó con nosotros. Llegó más tarde, no pudo entrenar en hizo un entrenamiento a parte más tarde después, una sesión de trabajo interior. Entonces, en principio, el entrenamiento de hoy es el que va a marcar un poco cómo estamos. Los que hemos trabajado aquí, lo hemos hecho muy bien".

"Lo estamos teniendo con la precaución de ese golpe, sin ser una lesión importante, pero tenemos que cuidarlo. Ayer no entrenó, pero hoy en teoría está para entrenar y para hacer un entrenamiento que no será mucho, pero sí importante para ver cómo está. En principio cuento con él".

Partido ante el Cádiz

"Es un partido muy importante y el respeto al Cádiz es muy alto. Somos conocedores que si no estamos a nuestro mejor nivel nos puede ganar cualquiera y si no somos exigentes empezamos a perder el partido. Si no encontramos, desde esa exigencia, acierto, progreso y un proceso de cierta gente que necesitamos para que las victorias al final se traduzcan, lógicamente tendremos muchas más dificultades. La confianza es alta, pero tiene que estar basada en una exigencia muy alta y una preparación de cada partido como requiere el rival, de adaptación y de imponernos, a niveles altos".