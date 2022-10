Tercer partido consecutivo de Gianni Cassaro como titular en el Villarreal B 2022/23 y primero en que consigue dejar la cero su portería a cero, algo que valoran mucho los entrenadores y los propios cancerberos. Este experimentado guardameta de 30 años que cumple su segunda temporada consecutiva en el filial amarillo reconoció saber "cuál es mi rol en el equipo e intento disfrutar cada vez que juego". El sábado no tuvo mucho trabajo ante el Burgos, pero cuando se tuvo que emplear lo hizo a fondo y con sobriedad. Todo para empatar (0-0) ante un rival imbatido y en estado de gracia. "Se hicieron muchas cosas bien y yo, aunque no tuve mucho trabajo, tengo que estar siempre atento a cualquier situación del partido", explicó el arquero de Lloret de Mar (Girona).

Quiere aprovechar las oportunidades que se le presentan porque es consciente que por delante están Iker Álvarez y a Filip Jorgensen que son los porteros del futuro del primer equipo. Pero él sabe lo que tiene que aportar al Villarreal B, y por eso no esconde estar muy feliz en la entidad vila-realense. "Es imposible estar más contento por lo que estoy experimentando esta temporada. Trabajo duro durante la semana para estar a la altura cuando me toca jugar. Y juegue o no juegue, intento apoyar al máximo a mis compañeros desde el banquillo o desde la grada", aseguró.

Buen partido ante el Burgos

Respecto a la marcha del equipo, Cassaro destacó que "estamos haciendo muchas cosas bien en los partidos en esta nueva categoría para casi todos nosotros. El equipo está bien y hay que exigirnos porque podemos dar más. En la plantilla hay mucho nivel".

La temporada pasada (2021/22) Gianni Cassaro sólo disputó siete partidos (630 minutos) con el filial en Primera RFEF. Y en el presente campeonato en LaLiga SmartBank lleva ya tres encuentros con 270 minutos y dos goles encajados.

Su trayectoria

Está considerado el tercer portero del Villarreal B. Ha defendido la elástica, entre otros, de equipos como el Olot, Girona, Peralada, Talavera, UCAM Murcia, Yeclano y desde verano de 2021 es integrante de la plantilla del filial amarillo, siendo el futbolista más veterano del vestuario, por delante del central Pablo Iñiguez (28) y del lateral Migue Leal (25).