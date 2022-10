Crónica | La Conference y Morales, la mejor aspirina para curar la 'golitis' del Villarreal (5-0)

La Conference League le sienta de maravilla al Villarreal CF. La mejor aspirina para curar la golitis que sufre el equipo en Laliga y que le ha privado de, por lo menos, seis puntos merecidos por no hacer valer sus buenas prestaciones y juego con goles. Al Austria Wien le cayó una manita y un huracán de fútbol de un Submarino inspirado y con hambre de triunfo. Y pudieron ser muchas más.

Nota especial para José Luis Morales, que en solo 45 minuitos logró un hat-trick. El exlevantinista se volvió a reivindicar sobre el campo, marcando goles y pidiendo más presencia en el once de LaLiga del Submarino. Tiene gol y oficio de delantero. El Austria sufrió su puntería. El 5-0 final clasifica virtualmente al Villareal para la siguiente ronda, aunque todavía tiene que asegurar el primer puesto del grupo.

La unidad Conference de Unai Emery volvió a brillar en Europa y de qué manera. Jogo bonito, adornos de tacón y un fútbol sin corsés, propiciado también por la forma de jugar del Austria Wien. El técnico alineó al once habitual de entre semana y dejó una pincelada de lo que puede ser su ataque en ausencia de Gerard con el dúo Danjuma-Jackson.

Juego brillante

Y lo que es jugar, el Submarino se hartó de hilar combinaciones de todas las maneras. El abanico fue amplio con el juego interior del Mago Baena, que cada vez recuerda más a un genio como Santi Cazorla. El almeriense es un futbolista con un talento descomunal. Lo hace todo bien y sus registros físicos son espectaculares. Y, además, tiene gol. Ante los austriacos volvió a ver puerta y marcar el 1-0, el tanto que siempre cuesta más porque es el que abre la lata del rival. Si para Picasso pintar una obra de arte era como para un niño comerse un caramelo, el gol de Baena era una cuestión similar. Lo hizo tan fácil, rematar el balón al primer contacto y a la escuadra contraria, que el golazo quedaba minimizado por la sencillez de la ejecución. Magia pura de un jugador fantástico.

Las diabluras de Chukwueze y las filigranas de Jackson le dieron un cierto aire lúdico a un partido alegre y divertido para la grada, al que contribuía la idea de juego de los austriacos.

Muy ofensivo

El equipo de Emery llegaba en oleadas al área vienesa. La movilidad del senegalés, que se compaginó perfectamente con Danjuma y Chukwueze destrozaban una y otra vez al sistema defensiva del Austria Wien, pero el Villarreal necesitaba asegurar el marcador con el segundo tanto.

El contragolpe groguet fue un arma nueva para un Submarimo habituado a que sus rivales se encierren en su área y no le dejen los espacios que encontró con facilidad anoche. El árbitro, que no tiene la ayuda del VAR en esta primera fase de la Conference, no vio un claro derribo a Chukwueze en el área.

Yla Conference también fue una buena medicina para Danjuma, un jugador al que necesita mucho el Villarreal. Y el 2-0 fue obra suya, con unpase al espacio de Baena y una buena culminación de jugada del neerlandés.

Recital Morales

La segunda parte fue para Morales. Todo lo que tocó lo convirtió en gol. Fueron tres y hasta pudieron ser más. A los austriacos les cayó una auténtica Dana encima enforma de goles y de un fútbol eléctrico y vertical. Los vieneses ejercieron de hechiceros para erradicar los demonios cara al gol que estaban lastrando a un equipo que ofrecía mucho más juego del que el marcador final dictaba. Una manita para curar la golitis.