Alberto Moreno: la vitamina A que inyecta 'alegría' en el vestuario del Villarreal

La vitamina A tiene un amplio elenco de propiedades para el organismo humano. Puede encontrarse en los alimentos en forma de retinol o derivados. En el Villarreal CF se reconoce con el nombre de Alberto Moreno y proporciona al vestuario optimismo, buen rollo y una sonrisa muy contagiosa al contacto con el sevillano. Es la vitamina A de Alberto y alegría. Y en el vestuario groguet ha vuelto a entrar una tonelada de ella después de siete meses ausente por una grave lesión de ligamentos de la rodilla derecha. Después de oírle es imposible no sentirse mejor y con un vitalismo reforzado.

Alberto Moreno tendrá sus primeros minutos en la Conference League en Viena. Sus primeras palabras ante los medios en la Ciudad Deportiva de Miralcamp eran, sin duda, los mejores highlights del día en el Villarreal.

«Aquí estoy otra vez a disposición del míster. De todo esto saco lo positivo y pensando en jugar», apuntaba a bote pronto respondiendo la primera pregunta. Alberto quitaba dramatismo al nuevo calvario que ha sufrido después de aquella triste tarde ante Osasuna en El Sadar del 5 marzo de 2022. «Salgo igual de fuerte. Me pueden ver en las fotos de redes sociales riendo y alegre. Somos privilegiados en esta vida y hay cosas mucho peores», aseveraba.

Su relación con Emery

Pero el sevillano tiene gracia hasta debajo del agua. Y recordaba en el momento de su regreso, una relación entre lo que sería un padre y un entrenador, Unai Emery. «Yo con Unai tengo una unión especial. El fue el entrenador que confió en mí cuando era un niño y me subió del filial del Sevilla con 19 años. Mantenemos una relación muy bonita. Y ahora soy también extremo gracias a él. Recuerdo que me dijo, Albert yo creo que tú tienes toque y eres rapidillo y podrías jugar ahí. Y le contesté: Vamos pues, pruébame. Y me ha ido bien», relataba con su peculiar estilo. «Y si el míster me pone de portero… pues a cumplir. En el sitio que me alinee, lo intentaré hacer bien», añadía.

Alberto Moreno rememoraba el momento en el que saltó al campo en la Conference en el Ciutat en el partido contra los austriacos. «Solamente de salir a calentar ya estaba nervioso. Fue una sensación extraña. Ahora ya espero el momento de regresar», explicaba a la espera de una vuelta que, posiblemente, todo el mundo esperé, incluso, más que él.

El polivalente futbolista groguet justificaba el bajón en la clasificación de los amarillos en el factor campo: «No tiene nada que ver jugar en casa o fuera, pero nos está costando mucho. No solo este año sino también el pasado. En nuestro estadio sacamos los resultados, pero fuera es nuestro punto débil». «Al final el fútbol es muy complicado y ganar fuera es muy difícil. Solo hemos logrado dos victorias, pero empezar una liga y jugar seis partidos de visitante y solo dos en casa es complicado», decía.

La situación del equipo

La enemistad con el gol le ha costado muchos puntos al equipo, salvo en Anoeta, donde solo se tiró una vez a puerta, se han generado numerosas ocasiones para marcar. «En Liga no están saliendo los resultados, pero no es momento de preocuparse. Tenemos plantilla para estar arriba seguro al cien por cien. Nos está costando marcar, pero también llevamos solo tres en contra. Los goles llegaran seguro», aseguraba inyectando otra dosis extra de su vitamina A

Y como siempre salió a colación el tema Gerard Moreno: «Es el primer delantero en esta liga y no está teniendo suerte con las lesiones. Nosotros notamos mucho su baja. Pero Morales, Jackson y Baena están muy bien y hay que hacer valer esta plantilla tan extensa que tenemos». Y como si cerrara los ojos y pidiera el deseo de jugar en Viena, Alberto se refería al partido en Austria, con el que los amarillos podrían certificar la clasificación y el primer puesto del grupo. «Ahora estamos líderes, nuestro objetivo, pero estoy convencido de que será un diferente todo a la ida», concluía.