Lo Celso: «Generamos ocasiones, es lo importante: los goles llegarán»

Giovani Lo Celso (Rosario, 9 de abril de 1996) forma parte del grupo de imprescindibles de Unai Emery. Petición expresa del técnico guipuzcoano, el Villarreal CF hizo un gran esfuerzo para lograr su cesión por una temporada más, después de un primer préstamo del Tottenham. Una operación que se alargó mucho en el tiempo el pasado verano y que le dejó sin una pretemporada en condiciones normales como el resto de sus compañeros. Por eso, al argentino le está costando, posiblemente, alcanzar el cénit de su rendimiento. Centrocampista de banda, por el centro, mediapunta o segundo delantero dan fe de la polivalencia de un jugador diferencial como el rosarino. Lo Celso analiza cómo ve al equipo amarillo, la tantas veces nombrada falta de gol, la situación en LaLiga y la clasificación para los octavos de final de la Conference League, a dos jornadas del final de la fase de grupos, habiendo sellado el liderato del grupo.

--Estamos ante un Villarreal con dos saldos muy diferentes en ataque y en defensa. ¿Por qué?

--Sabemos que, defensivamente, estamos muy bien. El equipo trabaja muy fuerte en lo defensivo, con lo que somos un equipo sólido. En ataque nos está costando más. Los rivales están más replegados, nos conocen más y hace que no tengamos tantas ocasiones, como ante el Austria Wien.

--¿Se ha perdido la puntería?

--Creo que estamos en el camino correcto; diferente sería que no llegáramos al arco rival. Las ocasiones las estamos generando, eso es lo importante. Ya entrarán, y no tardará en pasar: los goles ya llegarán, seguro.

--Todos los partidos en Europa acabaron con victoria. Después de golear a los austriacos en el Ciutat de València, ¿se sufrió para ganar demasiado en Viena?

-- Es que ganar siempre es complicado. Sabíamos que sería un partido igualado; y nuestra idea era ser serios y esperar nuestras opciones, algo que finalmente se pudo dar y, con ello, llegó la victoria.

--Sigue el Villarreal el buen camino en Europa de las dos últimas temporadas, en la Europa League que se ganó y la anterior con las semifinales en la Champions. ¿Y ahora en la Conference?

--Siempre es bueno sumar victorias: son cuatro triunfos en cuatro partidos, y sabemos que en Europa no es nada fácil, es una competición en la que los rivales están muy motivados contra nosotros. La Conference es un torneo lindo, que debemos seguir tomándolo como lo venimos haciendo desde el primer día.

--Les han sobrado dos partidos para cumplir el primero de los objetivos, que es clasificarse como primeros de grupo para ahorrarse los dieciseisavos de final. ¿Inesperado por la prontitud?

--Todavía queda camino por recorrer, aunque ya estamos clasificados. Ahora debemos centrarnos en LaLiga y en una semana que nos llega con tres partidos, ante Osasuna, Barcelona y Almería, que será muy complicada.

--Con todo, Gio, al Villarreal le está faltando la lucidez que tenía en el último tercio del campo al principio de la temporada. ¿Lo ve así?

--Es posible que en ese tercio final que usted dice estemos más espesos, algo que sabemos que debemos trabajar, que es lo más importante. Pero eso estamos seguros de que llegará, seguro. Sabemos que vamos por el buen camino y estamos convencidos de que llegarán las ocasiones, y con ello, las victorias también en LaLiga.

--Hablaba antes de la dura semana que tiene el equipo por delante y que puede marcar su destino en LaLiga antes de que la competición pare por el Mundial de Qatar.

--Sí. Ahora nuestro foco deberá situarse en LaLiga. Es una semana muy importante, pues en seis días vamos a disputar tres partidos que marcarán dónde estaremos en la clasificación, por lo que vamos a trabajar para volver a la senda del triunfo y recuperar eso que nos está faltando ahora.

--Y el próximo encuentro, el lunes en València, Osasuna, uno de los equipos revelación y que sigue creciendo año a año.

--Sabemos de la importancia. Es un momento clave y llega un rival durísimo como Osasuna. Un equipo que se hace fuerte en casa, pero que fuera también lo es. Ya nos ganó en La Cerámica la pasada temporada y ha empezado bien.

--Sin Gerard Moreno en el equipo por lesión, usted está jugando en una posición nueva con Unai Emery. ¿Cómo se siente?

--Estoy jugando, que es lo más importante. La verdad es que me siento cómodo. Los mecanismos del equipo son buenos y yo estoy bien. Estoy preparado para jugar en la posición que me señale el míster. En Austria me toco jugar de mediapunta junto a Danjuma; aunque en la segunda parte ya jugué más atrás, donde también me siento muy cómodo.