Nadie exprime sus minutos mejor que el ‘Comandante’

La situación de José Luis Morales es paradójica. Marca cada 72 minutos, ha jugado en todos y cada uno de los partidos oficiales del Villarreal (los ocho encuentros en La Liga, más los seis encuentros de la Conference League, ronda previa incluida)... pero hace más de un mes que no es titular (nadie en la plantilla, a excepción de los lesionados, acumula ese tiempo fuera de una alineación inicial). Un bagaje sorprendente, cuando el Villarreal, sobre todo en el campeonato doméstico, sufre tal carestía: un tanto en las últimas cuatro jornadas y ninguno en los cuatro desplazamientos más recientes.

A priori, el madrileño formaba parte de la unidad B, esa que Unai Emery reservaba para este tramo inicial del camino europeo, pero ha salido desde el banquillo en el doble duelo frente al Austria Wien, pese al hat-trick en apenas 12 minutos en la segunda parte del Ciutat de València. Suma seis tantos en seis encuentros (cuenta ambos contra el Hajduk Split). Además de tres asistencias, como la espectacular que, el jueves, sirvió para que Nicolas Jackson remachara el 0-1 para sellar el pasaporte directo a los octavos de final.

Son, en total, 303 exprimidísimos minutos, con seis goles y tres asistencias, con lo que marca o asiste cada poco más de media hora (33’). Números, al alcance, de un potencial Balón de Oro.

En LaLiga, claramente, Morales ha sido un actor secundario. Ha jugado siempre, pero el total de minutos acumulados le da para apenas dos encuentros enteros (199), con una solitaria titularidad (Getafe) y un solitario gol (el 4-0 que cerró la paliza al Elche). Registros que bajan su media, pero que, combinados con los de la Conference, le llevan a ver portería cada 72 minutos (pero marca y/o asiste cada menos de una hora: 50’).

Comparando

Para poner en valor la aportación del ex del Levante, tomando como referencia LaLiga, hay que apuntar que Nicolas Jackson suma 539 minutos (seis partidos en el once inicial y dos suplencias), con un gol y una asistencia. Además, Gerard Moreno anotó dos tantos en los 371 minutos que disputó en las cinco primeras jornadas hasta que pidió el cambio en el Benito Villamarín (y ya no ha vuelto a vestirse de corto). Por último, Arnaut Danjuma ha participado en las tres últimas jornadas, para un total de 98 minutos (sin goles ni asistencias).

Es una pregunta que muchos aficionados groguets se hacen, pero hasta ahora sin respuestas: ¿por qué juega tan poco, teniendo en cuenta sus impresionantes registros cara a puerta, su sobresaliente aportación en goles y asistencias? ¿Por qué no es titular, en cualquiera de las dos competiciones, desde el 15 de septiembre, en el 1-2 al Hapoel Beer-Sheva? ¿Por qué no recurre más al ex del Levante e insiste con un Danjuma todavía fuera de forma, o reubicando a Giovani Lo Celso, para curar la amnesia de gol del Submarino?

Más análisis

Porque, además, sus apariciones en Primera han ido menguando: 12 minutos ante el Betis, 8 contra el Sevilla, 7 en Cádiz y --eso sí-- la segunda parte entera en Anoeta, cuando tuvo las dos opciones más claras del Submarino para neutralizar el 1-0 de Brais Méndez (y eso que la lesión de Gerard, el inicio de la sequía realizadora, arranca en el Benito Villamarín). Un tramo de competición liguera en el que cuesta encontrar a un futbolista amarillo, salvo las ausencias por fuerza mayor, con menos peso específico en las alineaciones del Emery.