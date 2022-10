La previa | El Villarreal vuelve a ‘casa’

El Villarreal no será esta noche (Ciutat de València, 21.00 horas, Dazn) un equipo homeless. Será en su casa de prestado, en el estadio del Levante, pero ante Osasuna afrontará su tercer encuentro como local en la novena jornada. Y no es porque el trato en el Ciutat de València que recibe el equipo de Emery no sea exquisito, que lo es y mucho por parte del Levante UD. La visita del conjunto navarro es un «reto», como lo calificaba con acierto el entrenador groguet. Lo es porque después de cuatro jornadas sin ganar en LaLiga, el Submarino necesita el triunfo para evaluar sus aspiraciones de estar en Europa. La competición liguera es el objetivo número uno de un Villarreal que se planteó la temporada como un año para luchar por los puestos de competición continental y mirando de frente a la Champions.

Un rival cualificado Osasuna, que está clasificado un puesto por encima de los amarillos y con un punto más, no es el rival propicio para superar una mala racha. Además, Emery contará con las bajas de tres pilares del equipo como Gerard Moreno, Juan Foyth y Francis Coquelin, éste último lesionado ante el Austria Wien en Viena, el pasado jueves. En la libreta del técnico también figuran dos nombres entre interrogantes: Gio Lo Celso y Raúl Albiol. Los dos últimos no entrenaron en la sesión matinal del domingo y son duda, pendientes de su evolución y del último entrenamiento que efectuará el equipo en la misma mañana del partido. No obstante, conociendo la importancia del duelo ante el equipo rojillo que dirige Jagoba Arrasate, y el carácter ganador de ambos futbolistas, no hay que descartar que a última hora entren en la convocatoria. En lo positivo, Kiko Femenía sí trabajó con normalidad y estará disponible ante Osasuna. En lo que se refiere al conjunto navarro viajará hasta Valencia para medirse al Submarino en busca de una victoria que deje atrás las dudas surgidas en las últimas semanas con dos derrotas en tres partidos que frenaron el seco su buen momento de forma. El Sadar dejó su cartel de inexpugnable con los tropiezos ante Getafe y Valencia. Al margen de perder los tres puntos ante el Valencia, también estuvo el lado negativo de perder por sendas expulsiones a Rubén Peña y Unai García, que suponen un hándicap para su entrenador. Osasuna solo había recibido tres goles en las cinco primeras jornadas gracias a la pareja de los García: Unai y David. Por otra parte, Ez Abde y el examarillo Moi Gómez han tenido problemas durante la semana, molestias que han superado y que hace que sus opciones de ser titulares hayan aumentado. El alicantino, traspasado este verano por 1,9 millones de euros, es indiscutible para Arrasate y todo hace indicar que volverá a ser titular en Orriols. Emery recuperará a Kiko Femenía en el carril derecho, con la duda de Albiol, cuyo sustituto sería Mandi, al lado de Pau y Pedraza en el costado izquierdo. La ausencia de Coquelin deja una plaza libre en el centro del campo, que podrían ocupar Morlanes o Baena, con Capoue y Parejo en el centro y Yeremy en una banda. En ataque, todo apunta a Jackson como referencia, al lado de Danjuma o Lo Celso. Pendiente todo del estado de Albiol y el argentino.