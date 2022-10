Uno de los jugadores que más está echando de menos el Villarreal CF es a su gran goleador y jugador franquicia, Gerard Moreno. El delantero barcelonés se encuentra en pleno proceso de recuperación del daño muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda que se hizo el pasado 11 de septiembre, ante la visita del Submarino al Benito Villamarín al Real Betis, y del que recayó en la víspera del duelo del conjunto amarillo en el Ramón de Carranza ante el Cádiz, por lo que todo apunta a que se perderá el Mundial Qatar 2022 que tendrá lugar entre noviembre y diciembre.

Un duro golpe del que está intentando aislarse el delantero de Santa Perpètua de Mogoda. De hecho, el ariete confesó el lunes, para Dazn, en la previa del duelo ante Osasuna, cómo está en estos momentos. «Ahora lo llevo mejor en lo que podríamos llamar un proceso difícil», argumentó.

Su principal objetivo

«Lo que más me preocupa ahora es ponerme bien, porque quiero tener regularidad y ayudar a mis compañeros», dijo, dejando al lado la cita de Qatar: «El objetivo del Mundial está ahí, es un sueño para todos, pero lo que me preocupa ahora es estar lo mejor posible y tener continuidad, no estar bien un mes y caer al siguiente».

Por su parte, Unai Emery indicó que su evolución es favorable. «Tenemos a Gerard Moreno que también está más cerca, haciendo ya algo más en campo». Sin duda, el Submarino necesita a su líder.