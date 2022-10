Optimista y consciente de que hay margen para recuperar el terreno perdido en la lucha europea. Unai Emery, en la previa del choque ante el Almería, insistió en "que el equipo está bien y que está buscando el equilibrio en un primer tramo de Liga condicionado por los numerosos partidos jugados a domicilio". «Hemos jugado siete de diez partidos fuera de casa. Empezamos a nivel espléndido pero mantener eso es lo difícil. No estamos donde queremos pero el balance lo tenemos que encontrar en los partidos como locales».

La importancia de Gerard

El de Hondarribia analizó la enfermería y apuntó que las bajas de larga duración son las que más se acusan, como es el caso de Gerard Moreno, un futbolista determinante el sistema ofensivo: "Para nosotros Gerard es muy importante porque los demás delanteros juegan mejor. El rendimiento de Jackson y de Danjuma aumenta cuando está el". Sobre como reemplazarlo, apuntó que siguen buscando soluciones: "Queríamos sustituirlo con Lo Celso, que nos ha dado rendimiento, pero no está encontrando la regularidad que quisiéramos". Un regreso que cada vez está más cerca: "Creo que tanto Gerard como Foyth volverán antes del Mundial".

Respecto a las dudas, dijo que es probable que vuelva alguno de los tocados: "Tenemos que ver en el último entrenamiento como están Coquelin, Lo Celso y Capoue". El que no estará es Pedraza, que abre la titularidad de Mojica: "Mañana tiene una buena oportunidad, para esto vino". Sin embargo, no quiso poner excusas para el duelo ante el cuadro andaluz: "El lunes ganamos ante el Osasuna con esas bajas y el miércoles no pudimos repetirlo contra el Barcelona. Hay otras alternativas".

Elogios al Almería

Sobre el Almería señaló que "está fuerte en casa y es irregular fuera, es un buen equipo, la salida de Sadiq es importante, pero la están sustituyendo y encajando". "Lo han hecho en casa, pero lo buscan fuera. Es un partido especial para mí, ya que debuté allí. Están en un proyecto bonito y esperan asentarse".

Con Llaneza en el recuerdo

Un partido que será muy emotivo y en el que toda la familia del Villarreal tendrá Llaneza en su recuerdo. En ese sentido, Emery reconoció que es un día para hacerle un bonito reconocimiento: "Mañana (hoy) es un homenaje en los 90 minutos, el partido va a ser suyo, siempre estará en el recuerdo y la memoria de todos. En este escenario todos debemos ser José Manuel Llaneza mañana (hoy)".

El Ciutat, amarillo

Por último, el entrenador amarillo valoró el gran esfuerzo que está haciendo la afición para desplazarse y apoyar al equipo en esta atípica temporada: "Yo me siento jugando en casa, vemos el estadio de color amarillo y nos da fuerza. Hemos ganado dos partidos y empatado uno, que merecimos ganar".