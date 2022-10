El técnico del Villarreal, Unai Emery, aseguró que la victoria lograda en la última acción del partido ante el Almería supuso "un gran día de homenaje para la leyenda José Manuel Llaneza". "El otro día lo despedimos en el funeral y hoy en el campo. Hoy se ha jugado con el corazón y con él también se ganan partidos. El equipo ha tenido la creencia de ganar con el partido abierto y con uno menos", dijo Emery.

"Hoy era su día. Planteamos en el vestuario que teníamos que tener la bravura y el coraje que él tenia para competir porque compitiendo era inmenso. En eso, el equipo ha tenido su espíritu", añadió en recuerdo al vicepresidente.

De la expulsión de Baena subrayó: "De Burgos Bengoechetxea- me parece muy buen árbitro. Siempre ha estado a un nivel alto. Puede ser una decisión acertada o no, pero aplica la norma. No puedo decirle nada. Otra cosa es la sensibilidad y eso viene después, cuando lo piensas pero es tarde. Si hubiese tenido un poco de tranquilidad, a lo mejor hubiese actuado diferente. Pero ha actuado con la norma".

De los cambios, se alegró especialmente por el gol de Jackson: "Hemos encontrado a un Jackson mucho más suelto. Ha marcado, uno anulado, pero con mucha tranquilidad. Satisfacción porque merece tener ese brillo".