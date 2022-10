Unai Emery ha publicado en redes sociales una carta de despedida dirigida a toda la "familia" del Villarreal, después de que esta tarde se oficializara su marcha al Aston Villa.

Este es el comunicado:

El Villarreal ha sido mi casa durante los últimos dos años y medio.

Mi casa, no mi club, porque me he sentido integrado, querido, identificado y apasionado por el Villarreal CF. He vivido en primera persona la excelencia del proyecto impulsado por la familia Roig y nuestro añorado José Manuel Llaneza. Desde fuera era un proyecto admirable y, desde dentro, he podido confirmarlo, sentirme parte. Hemos conseguido éxitos juntos, hemos vivido grandes momentos e, independientemente de los resultados, me he sentido más querido y apoyado que nunca.

No tengo ni un reproche. Fernando Roig Negueroles, en el día a día, y Fernando Roig Alfonso, junto a todos los ejecutivos del Club encabezados por José Manuel, han sido claves para que pudiera dar lo mejor de mí. Sin ellos, nada hubiera sido posible. Han puesto a mi disposición los recursos y la tranquilidad necesaria para que, mirando atrás, hayamos podido vivir un título europeo y unas semifinales de UEFA Champions League, gracias también al compromiso de todos los jugadores , los empleados y la directiva. Y con todo un pueblo, la afición cálida y fiel que nunca nos ha fallado ,y que, incluso ahora en la tesitura de hacer cien kilómetros para apoyarnos en Valencia, nos ha dado una lección de lealtad y fidelidad.