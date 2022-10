La intrahistoria de la marcha de Emery del Villarreal y el fichaje de Setién

Quique Setién llega esta tarde a Vila-real para ultimar los detalles finales de su contrato con el Villarreal CF tras la repentina e, inesperada, marcha de Unai Emery al Aston Vila. Todo está perfilado para que el técnico cántabro se incorpore mañana a los entrenamientos con el que será su nuevo equipo y pueda sentarse en el banquillo en el partido de Conference ante el Hapoel israelita del próximo jueves 28 de octubre (18:45 horas), pero restan los últimos detalles.

La duración de su contrato es uno de ellos. El club quiere ofrecerle un compromiso hasta final de temporada con la opción unilateral de prorrogarlo una temporada más. Luego se halla la llegada de un nuevo cuerpo técnico. El que se encontraba a las órdenes de Emery, y firmado bajo su petición, seguirá el camino del técnico de Hondarribia y continuará su carrera en el Aston Vila. Setién traería consigo un segundo de su confianza y un preparador físico.

Tena y Héctor Font coincidieron con Setién en Lugo

El club tiene informes de primera mano de Quique Setién puesto que tanto el responsable del área deportiva, Miguel Ángel Tena, como Héctor Font, miembro de la secretaría técnica grogueta, coincidieron con él como futbolistas en el Lugo cuando era el entrenador del equipo gallego.

El Villarreal ya había tenido el nombre de Setién en anteriores etapas, aunque ahora no era el número uno en la lista del Villarreal. El club llamó directamente a Mauricio Pochettino, pero el entrenador argentino declinó la propuesta con el pretexto de que quería asumir un nuevo proyecto desde el inicio y esperar una oportunidad más acorde a sus pretensiones deportivas. Además se tanteó el nombre de Marcelino, pero sólo como un mero contacto que no se trasladó a oferta concreta ni una reunión para negociar la posibilidad. Se hizo a través del agente del preparador asturiano y no con el propio Marcelino, que no llegó, tan siquiera, a declinar una oferta del Villarreal. Su nombre era solo una opción, puesto que el nombre de Setién pasaba a ser el siguiente en la lista del club amarillo.

Miguel Ángel Tena será el encargado de dirigir a la plantilla amarilla esta tarde en la transición hasta el acuerdo definitivo con Quique Setién, con quien las negociaciones están muy avanzadas y la intención es que se plasme en la firma de su contrato esta tarde y el Villarreal haga oficial su contratación.

Segundo intento de salida de Emery

La segunda intentona de Emery de regresar a la Premier League ha sido la definitiva después de sus dudas para firmar por el Newcastle la pasada campaña. No es muy habitual que un técnico deje un proyecto hecho a su medida como ha sido el caso del Villarreal con el ya técnico del Aston Vila. Una circunstancia no habitual, pero que, finalmente, ha contado con el beneplácito del presidente, Fernando Roig, quien ha aceptado cordialmente la ruptura unilateral del compromiso y el abono de los seis millones de euros por parte del club inglés para su salida.

La despedida de Emery a mitad de temporada

El Villarreal tenía previsto ofrecer la renovación de su contrato a Emery durante el parón de las ligas por el Mundial de Qatar. Un hecho determinante en la decisión del ya exentrenador del Villarreal ha sido el conocimiento de que el club tenía que reducir su presupuesto para la próxima temporada, tal como ha reconocido el propio Fernando Roig dentro de la línea de equilibrio presupuestario de la entidad grogueta. Incluso con la posibilidad de cerrar algún traspaso en el mercado de invierno si surgiera una buena propuesta. Emery ha decidido coger el tren en marcha del Aston Vila, aceptando una propuesta económica superior a la del Submarino por cuatro temporadas, ampliables a una más, por siete millones netos cada uno de ellas, según se informa desde Inglaterra. Emery se ha despedido con buenas palabras, igual que el club hacia su persona, cerrando de esa forma una etapa de dos años y medio en el Villarreal, logrando la Europa League en 2021 y la clasificación para las semifinales de Champions. En LaLiga sus números no han sido tan buenos con dos séptimos puestos, pero el balance global cabe valorarlo como positivo, aunque su salida del club no ha estado a la altura de su trayectoria.

La posible marcha fue comunicada a Negueroles el viernes por el propio Emery

El técnico comunicó la oferta del Aston Vila el pasado viernes a Roig Negueroles, el mismo día del funeral por José Manuel Llaneza y deshojó la margarita durante el fin de semana. Los jugadores supieron de la marcha de su técnico ayer lunes, pillándoles por sorpresa la decisión del que había sido su entrenador hasta el momento y el arquitecto del actual proyecto. A partir de ese momento, y aunque al Villarreal le pilló con el pie cambiado, como ha reconocido el propio presidente, se empezó a trabajar rápidamente en las opciones de recambio ante la posibilidad real que ya se vislumbraba el viernes de que pudiera dejar el club con destino a la Premier, después del anterior conato de salida con el Newcastle.

El estilo Setién

En la elección de Setién, también ha pesado el mantener intacto el estilo de juego que ha desarrollado el Villarreal durante las últimas temporadas. El cántabro es uno enamorado de la canalización del juego desde atrás con la intervención del portero y de un juego de toque que ha formado parte de la genética del Submarino.