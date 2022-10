La redención de Jackson en el Villarreal y su dedicatoria a Llaneza

Nicolas Jackson por fin se reconcilió con el gol. El delantero nigeriano, de la total confianza de Unai Emery y el séptimo que más minutos ha jugado hasta la fecha entre LaLiga y la Conference League (casi 1.000 minutos), no estaba encontrando portería pese a ocupar siempre un puesto en el once inicial. De hecho, suma tres goles entre ambos torneos y en lo que es la competición doméstica no marcaba desde la primera jornada en Valladolid el 13 de agosto, anotando ante el Almería el tanto que dio el triunfo por 2-1 al Villarreal el pasado domingo en el Ciutat de València.