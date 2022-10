Unai Emery ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para explicar su repentina marcha del Villarreal CF. El entrenador guipuzcoano ha aceptado su marcha al Aston Villa, que pagará por él unos seis millones de euros, abandonando un Submarino en el que cumplía su tercera temporada y al que llevó a la conquista de la Europa League, en mayo del 2021. El técnico de Hondarribia cederá su testigo, en el banquillo del Estadio de la Cerámica, a Quique Setién.

La introducción

“Agradecer a Fernando padre y a Fernando hijo la relación profesional y afectiva que hemos tenido, sobre todo desde el respeto; agradecer al Villarreal, a José Manuel Llaneza, que compite el triángulo de este proyecto y lo tenemos en la memoria; a los empleados, técnicos, a los que se quedan y a todo el Villarreal por los momentos que hemos tenido".

"Vine buscando un lugar diferente para conseguir unos retos que el Villarreal casi los había tocado, y que yo los había tenido. El Villarreal me daba la oportunidad de hacer esa pareja. Hemos estado a la altura y ha hecho que hayamos vivido estos dos años y medio".

"Es una decisión personal y profesional. Aquí he encontrado una parte familiar muy importante y he vuelto a sentir algo de corazón, pero la profesión está dentro de mí, y los sentimientos, en el fútbol, cuando las oportunidades están… He elegido un proyecto deportivo diferente”.

Preguntas ya de la prensa. ¿Por qué ahora sí y hace un año no?

“Son momentos diferentes, oportunidades diferentes y contextos diferentes. El año pasado [oferta del Newcastle] consideré que no pero este sí, poniendo todo en una balanza, desde el punto de vista profesional”.

¿Deja tirado al Villarreal?

“Los entrenadores estamos expuestos y debemos dejar de lado los sentimientos. Debemos ser fríos y calculadores. Sé que, bueno, el entrenador puede tener gente que le quiera y gente que no, y hay que saber convivir con ello. Puedo tener una experiencia y madurez para tomar las decisiones con firmeza y respeto, no sé si para todos".

¿Por qué el Aston Villa?

“Solo quiero hablar del Villarreal, de lo que hemos vivido. Ya hablaré sobre ello”.

¿Qué le ha dicho el vestuario, porque no es normal que un entrenador se marche en mitad de una temporada?

“No es muy habitual, en España no pero en Inglaterra sí. En este caso se sale desde el lado no deseado, porque estábamos progresando. Es un contexto diferente, difícil. Que puede extrañar, pero que hay que adecuar con Fernando Roig Negueroles. Ahora quiero despedirme de ellos, pero es un vestuario muy profesional, que se adapta enseguida a los mensajes diferentes, ahí están los éxitos de la Europa League y la Champions. Es un grupo muy único, con mucha química, muy maduro; el domingo lo demostró. Los jugadores van a funcionar. Ellos lo entienden porque son profesionales. Ya fuimos fríos en un contexto sentimental alto cuando se han ido jugadores importantes”

¿Cómo explicar su marcha a los que le quieren?

“Con naturalidad, explicando este proceso que estamos viviendo. El Villarreal va a seguir viviendo, perdurará gracias a este gran proyecto de la familia Roig, que ha edificado muy sólido y contrastado. Ya han vivido muchas situaciones, hay una gran afición, un estadio precioso…".

¿Con que se queda del Villarreal?

“Aquí he sido muy yo. El Villarreal me ha dado unas grandes condiciones, ha sido el lugar idóneo para trabajar. He tenido una casa”.

¿La muerte de Llaneza retrasó su decisión?

“No. Llamé a Fernando el viernes para explicarle la situación. Los plazos los marcamos, pero el partido del domingo era muy importante para mí”.

Se va al 15º de la Premier...

“Tienes que tener unas miras más amplias cuando tomas una decisión así. Dejo un equipo en Europa. Cada liga, cada club, cada contexto es diferente. No es que se mejor o peor, es diferente. Dejo un proyecto muy vivo, con un equipo en la Conference, con objetivos en la Liga y la Copa del Rey".