El Villarreal ha decidido no seguir recurriendo la tarjeta amarilla que vio su futbolista Álex Baena tras levantarse la camiseta por encima de la cabeza en la celebración de su gol ante el Almería, la semana pasada y mostrar en la interior el mensaje «Va por ti, Llaneza», como homenaje al vicepresidente José Manuel Llaneza, fallecido esa misma semana.

El colegiado, el vizcaíno De Burgos Bengoetxea, sancionó al joven centrocampista con una amonestación que supuso la expulsión del jugador almeriense, al ser la segunda del partido, lo que le va a acarrear un partido de suspensión y no poder disputar el próximo partido liguero, el domingo a las 18.30 horas frente al Athletic en Bilbao. El Villarreal ha notificado que aunque no comparte la decisión, la acata, por lo que no estará en San Mamés.