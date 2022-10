Quique Setién llevaba dos años alejados de los banquillos del fútbol profesional después de su etapa en el FC Barcelona, pero no de los entrenamientos y del día a día de un equipo. Un detalle del talante humano del técnico cántabro se resume en que durante casi año y medio ha ejercido de ayudante de Álex López en un equipo juvenil de Santander. El primer entrenador tiene solo 24 años y ha trabajado en tándem con el nuevo entrenador del Villarreal durante este tiempo, logrando el ascenso del modesto club de la Marina a División de Honor juvenil.

Álex ha vivido, junto a sus jugadores, “un auténtico máster de fútbol” al lado de Setién. “Venía casi todos los días a trabajar con los chicos y en los partidos se sentaba justo en frente del banquillo. Al descanso entraba al vestuario y comentábamos los detalles que se podían corregir. Siempre intentaba dar consejos, pero con mucha prudencia”, explica el joven técnico. “Quique es un hombre de pequeños detalles y para mi cada día que estaba conmigo era un aprendizaje continuo”, revela con admiración.

El trabajo de Setién con los juveniles

“Estoy seguro que entrenaba con los chicos de la misma forma que lo hubiera hecho con el Barcelona, Betis o Las Palmas. Se entregaba al máximo y se le notaba que era tremendamente feliz con lo que hacía”, recuerda acerca de estos últimos meses que ha compartido con Setién.

Álex López destaca la cercanía y la humildad en el trato del nuevo técnico groguet. “Quique es lo que ves. Ni más ni menos, no tiene dobleces. En los entrenamientos me admiraba verlo participar en los rondos con los chavales. El tándem Álex López-Setién ha funcionado perfectamente pero como todos los matrimonios también surgían puntos de vista diferentes. “Claro que había diferencia de opiniones a veces. Es normal, desde el respeto siempre. Recuerdo que en alguna ocasión le mostraba un punto de vista distinto y él me decía qué es lo que pasaría. Siempre intentaba hacerle caso”, añade.

Respecto a sus charlas con los chicos, Álex asegura que Setién nunca contó sus experiencias en el Barça ni con las grandes estrellas que entrenó. “Sé que había sido una última mala vivencia para él, pero a nosotros nos interesaba lo mucho que nos aportaba y ha sido un lujo que nos regalara su tiempo”, asevera el joven técnico cántabro, quien había entrenado en la cantera del Racing.

El Barça, una mala vivencia en su carrera

Su último periplo en el Barça ha generado una imagen que, según Álex, no se corresponde con la realidad. “Es un técnico que a pesar de tener 64 años está muy modernizado y tiene carácter. Pero hay muchas formas de mostrar el genio y Quique lo hace con su estilo.

Respecto al estilo del nuevo entrenador amarillo deja unas pinceladas de lo que se puede esperar del cántabro. “El que tiene el balón es el que manda del juego. Todo el mundo le conoce por su juego ofensivo, pero el asumir riesgos le da más resultados positivos que negativos”, asegura. A la vez que deja una reflexión sobre lo que entiende una falsa imagen acerca de su idea del juego de contención. “Un equipo es ofensivo por lo que hace cuando no tiene el balón. Los equipos de Setién también defienden y lo hacen bien porque saben dónde se tiene que ir a presionar. Es un técnico muy completo”, describe al que ha sido su ‘ayudante’ durante varios meses. Y confiesa que durante este tiempo ha tratado de “exprimir” a Setién para que le transmitiera sus vivencias.

El retrato robot de Setién del joven técnico de la Marina

“Es cercano con el jugador. Pasional, Humilde. Exigente. Ambicioso. Un entrenador que ha entrenado al Barça y se divierte con los juveniles de la Marina… lo dice todo. El fútbol es el motor de su vida”, es su descripción resumida de Setién. En ese tiempo confiesa que ambos han mantenido un buen feeling: “Si no hubiera sido así, se habría apartado. Pensábamos igual y mis equipos juegan como los de Quique”.

La rapidez de las gestiones con el Villarreal impidieron que pudiera despedirse de los chicos de juvenil del Marina cántabro. “Fue todo muy rápido. Yo me enteré por los medios de su salida, pero estoy seguro de que cuando pueda lo hará y también de que nos seguirá desde la distancia”, comenta. “Soy del Racing y del equipo de Quique, claro ahora soy del Villarreal y espero estar el domingo en San Mamés”, concluye. Una buena radiografía del nuevo entrenador del Submarino desde dentro.