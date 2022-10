Estoy bastante satisfecho con lo que he visto porque muchos de los conceptos de los que habíamos hablado se han visto sobre el césped muy claramente. Es verdad que ha habido algunos desajustes que tenemos que estudiar y ver con detenimiento, pero es normal porque hoy han querido ir al 100% y mostrarse ante mí». Así analizó Quique Setién su primer partido como nuevo técnico del Villarreal CF, en el que empató a dos tantos ante el Hapoel Beer Sheva en un partido de la fase de grupos de la Conference en la que los groguets no se jugaban nada al estar ya clasificados.

El preparador santanderino, que reconoció llevar la situación de su rápida llegada «con optimismo», explicó que pese a no estar en las mejores condiciones por la cantidad de jugadores lesionados que hay en el plantel y otros que no estaban en su mejor nivel al salir de periodos largos, «el comportamiento del equipo me ha gustado mucho». «Hemos jugado mucho tiempo en campo rival, hemos sido capaces de robar cantidad de balones de su campo y hemos gestionado bastante bien el balón. Es verdad que ha habido algunas pérdidas por precipitación, pero hemos estado valientes y hemos defendido hacia adelante, consiguiendo estar metidos cerca del área porque si estás cerca, estás cerca del gol, que es lo que nos interesa», añadió Setién, quien también fue claro a la hora de hablar de lo que no le había gustado tanto del choque, como la recuperación tras pérdida.

«Es lo más difícil de ajustar. El querer complacerme les ha llevado a tomar decisiones compulsivas y hay muchos momentos que no es una cuestión de correr sino de pensar y elegir bien los momento. Y esto lo tenemos que ir mejorando para avanzar y ser más consistentes», apostilló.

La siguiente prueba para demostrarlo llega el domingo con la visita a San Mamés. "El Athletic va a ser una prueba fuerte. Es un equipo muy solvente, fuerte físicamente e intenso, y desde luego nos van a poner las cosas difíciles, pero este equipo también es fuerte, intenso y ya hemos conseguido superarles en muchas ocasiones y de diferentes maneras", concluyó el preparador del Submarino.