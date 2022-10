Quique Setién debuta en Liga con el Villarreal CF en uno de los estadios más complicado y ante un Athletic Club que se está en la lucha por la zona europea. Un primer test de altura, como afirmó el nuevo técnico amarillo: “Creo que es un partido donde va a haber alternativas, los dos equipos que van a querer ganar y tener el balón. Los registros de Valverde han cambiado y ahora tratan de hacer más daño con el balón. Creo que va a ser un partido intenso y divertido”.

La propuesta futbolística de Setién es distinta a la de Emery, y pese a los pocos días de entrenamiento, el de Santander explica cómo está siendo el proceso: “Es verdad que los jugadores se tienen familiarizar con muchos matices para que salgan intuitivamente. Terminé muy satisfecho en el estreno ante el Hapoel Be'er Sheva porque con solo un día de trabajo entendieron muchas cosas. Morlanes, Baena, Alberto… lo entendieron bien y con más facilidad, la verdad es que estoy encantado".

Sobre su regreso a la competición doméstica, el cántabro aseguró “que ya le ha subido la carga de adrenalina y que está listo para este duelo". "Las clave será acertar con el plan de partido", dijo, quien también destacó que con su llegada el equipo afronta "una etapa nueva" en la que ve a los jugadores ilusionados.

"Vamos a afrontar el partido con toda la energía e ilusión. Lo que puedo asegurar es que el equipo va a ser intenso e intentará superar al rival en muchas facetas del juego. Esperamos poder tener más acierto que el otro día en ataque", dijo el nuevo entrenador respecto al partido de este domingo.

🗣 @QSetien: "Empezamos una nueva etapa y veo a los jugadores con mucha ilusión. Afrontamos este partido con toda la energía".

Además, del Athletic alertó que tienen en cuenta su "velocidad y su peligro arriba". "Es verdad que no se puede correr más rápido que alguien que es más rápido que tú. Por lo tanto debemos ser inteligentes y coger metros y ventaja, para que no nos puedan complicar con esa velocidad. Tenemos claro que nos van a coger en alguna, no somos más rápidos, pero tenemos jugadores de experiencia que pueden ser más listos y eso te ayuda a ser mejor", apuntó.

Respecto a la enfermería, indicó: "Hay tres o cuatro jugadores que están un poco justos, pero trataremos de recuperarlos en las horas que quedan".