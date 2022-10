Se ha hablado mucho estas dos semanas en el vestuario del Villarreal Femenino por las dos derrotas encajadas, contra el Sevilla y el Granadilla-Tenerife. "No me gusta que seamos poco competitivas y en estos dos partidos ha habido momentos donde el equipo se ha sentido derrotado", destacó la entrenadora Sara Monforte. Por eso confía en una reacción, y si puede ser este domingo contra el Valencia CF en el Mini Estadi (16.00 horas) mejor.

"Los partidos de rivalidad siempre son más motivantes, donde las jugadoras sacan más esa parte competitiva. Y creo que este duelo contra el Valencia será bueno", apuntó la entrenadora de la escuadra vila-realense. Y lo dijo varias veces: "Confío mucho en mi equipo". Para agregar que "tenemos mejor plantilla que la pasada temporada. El año pasado éramos el equipo debutante, pero este año nos conocen y esperan más de nosotras".

A por la victoria

Olvidadas las dos últimas derrotas, dice Monforte que "el equipo tiene las ideas claras" y tenemos claro que "en Primera nadie te regala nada, te lo tienes que ganar en el campo", por eso confía en no cometer los mismos errores que ante Sevilla y Granadilla-Tenerife. "Claro que se puede perder, pero no me gustaron las formas en que caímos derrotadas", valoró. Para el partido contra el Valencia tendrá las mismas bajas que en el anterior encuentro, pero ahora se une la de Rocía García que ha dicho adiós a la temporada por una lesión grave de rodilla.