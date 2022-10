La opinión de José Luis Lizarraga | La ‘traición’ de Unai Emery

Hace mucho tiempo que el fútbol es un negocio y ha perdido la esencia del sentimentalismo. Bueno, no es realmente así porque este deporte continúa generando arraigo a la tierra de cada uno, pero en poca gente al margen de los aficionados. Ellos sí viven sus equipos con amor incondicional.

Por ello, episodios como el de Unai Emery siguen sorprendiéndome, pero ya menos. Me pillo de improvisto esta segunda parte de su huida, porque estuvo a punto de producirse con el Newcastle la primera hace un año. Estaba con la guardia baja después del fallecimiento de José Manuel Llaneza que me afectó mucho. Él si que era el prototipo de hombre fiel, que desestimó ofertas muy importantes en lo económico por estar en el Villarreal al lado de Fernando Roig. Era de otra pasta, pero también profesional como el que más, porque ahora todo se escuda en esa presunción de profesionalidad que pertenece a muchos, aunque sus nóminas sean infinitamente inferiores a la del ahora técnico del Aston Vila.

Emery se ha ido por la puerta de servicio del Villarreal. Sí, está en su derecho de aceptar una propuesta millonaria, aunque él ya lo es por su trayectoria en el fútbol. Por esa parte, no se le puede echar en cara nada, aunque por dinero se haya ido de club, en el que participó de forma decisiva en su planificación, en la jornada 11. Muchas de las decisiones, y no valoro si acertadamente o no, fueron suyas. El apartar a Alcácer, devaluando una inversión, la salida de Boulaye Dia o el adiós a Iborra entre otras, además de haber intervenido en las incorporaciones aunque se frenó su deseo de incorporar a Cavani u otro delantero.

El Villarreal, como hacen muchos clubs, deposita demasiado poder en la figura del entrenador. Sí, ha dejado 6 millones y un ahorro de su considerable nómina. La reacción ha sido rápida. Y no se le ha puesto ningún impedimento, posiblemente cansados en el Villarreal de tanto ego desmesurado. Existía una solución cuando Emery quiso irse a Newcastle y se ha actuado con celeridad ahora. En aquel momento el relevo era Ernesto Valverde. En esta oportunidad la primera opción era otra diferente a Quique Setién, que también gustaba en el Villarreal en otras etapas. Pochettino dijo no y se llamó rápidamente al que ahora es ya el técnico y quién ha llegado con una ilusión visible al proyecto groguet.

A Emery no le discutiré nunca su entrega al trabajo en el Villarreal. Pero el capitán siempre es el último en abandonar el barco y él lo ha hecho por dinero en el primer tercio de la temporada. Había una cláusula y la hizo efectiva. Legal, pero amoral.

El Villarreal ganó una Europa League con él como técnico, pero el club ya hacía tiempo que rondaba esa posibilidad después de haber jugado cinco semifinales europeas, una de ellas de Champions y otra de Copa, además de haber logrado clasificaciones importantes en la LaLiga con un subcampeonato. Emery es un entrenador top, pero el Villarreal ya era, es y seguirá siendo un club bien gestionado gracias a hombres como Fernando Roig, Llaneza y Negueroles. Por supuesto, también gracias a la afición grogueta y a sus jugadores, además de todos aquellos que trabajan en el club, desde el utillero hasta el presidente.

¡Suerte, Emery! Y gracias por todo. La vida sigue ahora con Quique Setién, otro buen profesional también.