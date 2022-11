Pitó el Ciutat de València y Quique Setién se defendió. «Esto entra dentro de lo que suelen vivir los entrenadores. Está claro que seguramente los aficionados tienen motivos para enfadarse y ahí no pudo decir nada, tan solo respetar su opinión. Entiendo que se enfaden, pero les pido paciencia y que tengan fe, como la tengo yo, porque esto entra dentro de lo posible y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que tenemos que mejorar las cosa. Ahora viene un parón que nos va a dar el margen para trabajar muchas cosas que hasta ahora no hemos podido trabajar», comenzó diciendo el técnico.

Paciencia, fe... y tiempo. «Llevamos poco tiempo. Esto no es una disculpa, pero no es fácil adaptarse a los cambios que está sufriendo el equipo, que ahora tiene que hacer cosas bastante diferentes a las que hacían y esto requiere un tiempo. Nos gustaría que fuera más rápido y que pudiéramos concretar mejor muchas de las cosas que nos faltan, pero esto es un proceso en el que tristemente no nos están acompañando los resultados para reforzarlo y tenemos que esperar otra oportunidad para cambiar la dinámica en la medida de lo posible», prosiguió.

A Setién incluso se le preguntó sobre las sensaciones que se vivían en el vestuario y el preparador santanderino comentó que «cada uno interiormente pensará de una manera. Ya le dije al equipo y se lo volveré a decir las veces que haga falta porque a mí cuando me ha contratado el Villarreal lo ha hecho sabiendo cómo soy yo y cuál es mi propuesta. A mí no me gusta suicidarme sino que trato de trabajar según mis convicciones y mi labor es la de tratar de convencer a los jugadores, que creo que ya están bastante convencidos y son conscientes de que estos cambios necesitan tiempo. Llevan dos años trabajando con un entrenador diferente y ahora han de asumir otros conceptos, y eso requiere tiempo porque lo que planteamos no es fácil en general y hay que aplicarse en muchas cosas y tomar conciencia».

Pese a todo, Setién dijo que había «cosas positivas» que rescatar del encuentro de ayer contra el Mallorca pese al 0-2 final y realizó su particular análisis del encuentro: «Está claro que no hemos hecho un buen partido en líneas generales aunque siempre hay cosas que se pueden rescatar porque han estado bien, pero la verdad es que no hemos sido capaces de generar ocasiones. Hemos tenido el control, pero no ocasiones, y luego nos han penalizado un par de acciones en la primera parte, que una ha terminado en gol, y en la segunda hemos ido a remolque, hemos jugado de forma precipitada, el juego se ha interrumpido mucho.... Hemos estado más cerca del área con más balones, pero también hemos concedido contras que nos podían haber hecho mucho daño».

La defensa de Aguirre

Pese a los pitidos recibidos en el Ciutat de València, Setién tuvo en la figura de Javier Aguirre a uno de sus máximos defensores. «Todo fue muy intempestivo porque nadie creo que esperaba que Emery se fuera de un día para otro, pero Quique es un gran entrenador como ya ha demostrado. Está en un proceso de adaptación, el equipo ahora ha de adaptarse a su propuesta y eso requiere tiempo, pero ahora llega un parón y tendrá tiempo para trabajar todos esos aspectos y esas nuevas señas de identidad que quiere que tenga el Villarreal. Estoy seguro de que lo conseguirá y el equipo volverá a ser tan grande como siempre».