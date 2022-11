El Villarreal CF arrancó la sesión de entrenamiento de este martes casi dos horas y media más tarde de lo que estaba previsto, debido a que los jugadores y el técnico Quique Setién mantuvieron una reunión de más de dos horas en los vestuarios en el vestuario de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real.

Así, el equipo tenía previsto arrancar la sesión matinal de trabajo a las 10.30 horas de la mañana, pero lo hizo finalmente a las 12:40.

Futbolistas y técnico cántabro saltaron al terreno de juego para arrancar la sesión de trabajo prevista para preparar el partido frente al Espanyol de este miércoles, por lo que el horario previsto tanto de la rueda de prensa de Setién como del viaje a Barcelona también se han retrasado. La rueda de prensa del técnico cántabro previa del partido frente al Espanyol estaba prevista a la una de la tarde y la salida hacia la Ciudad Condal, tres horas después.

Las razones de Setién

En la intervención ante la prensa, el cántabro quitó hierro a la reunión. "No ha pasado nada", dijo. "Una sesión de vídeo y nada más", añadió. Ese es el mensaje de puertas para afuera pero el entrenador del Villarreal está pasando por unas horas muy amargas, cuestionado por la afición y también por el club e incluso por una parte de la plantilla que no entiende sus métodos, como así se lo ha hecho saber en esa larga reunión. "Ha coincidido [con la situación que vive el equipo] y es verdad que se transmite la inquietud", ponderó. "Yo tengo que hacer que mis jugadores jueguen bien y en eso me centro", zanjó.

Setién está en el ojo del huracán después de que no conozca la victoria en sus cuatro partidos oficiales al frente del Villarreal CF, después de haber cogido el testigo de un Unai Emery que se marchó al Aston Villa. El Villareal disputa este miércoles la última jornada antes del parón por el Mundial de Qatar: visita al Espanyol, después de dos derrotas seguidas (1-0 ante el Athletic Club y 0-2 en la despedida del Ciutat de València frente al Mallorca).

Existe un alerta máxima en el Villarreal CF. La espantada de Unai Emery en busca del dinero marchándose en plena temporada al 13º de la Premier League de Inglaterra, el Aston Villa, ha dejado abierta una herida mucho más profunda que lo que se presuponía. La elección de Setién como entrenador del Submarino ha sembrado, tras únicamente dos semanas en el cargo, serias dudas en el entorno amarillo, tanto dentro como fuera del club, debido a la pésima dinámica que lleva el equipo desde la llegada del santanderino al cargo.

Los números hablan por sí solos. Tres derrotas y un empate en competición oficial, la mala imagen y las pésimas sensaciones que ofrece el equipo han encendido todas las alarmas en la entidad.

En la cúpula del club existe confianza en que el técnico pueda revertir la situación, pero cierto es que hay muchas dudas al respecto, dado el cambio en el sistema que está intentando implantar y lo mucho que le está costando asimilar dichos conceptos a la plantilla del Submarino.

Es más, hasta la masa social amarilla, que suele remar siempre a favor, hasta en los peores momentos, dictó sentencia a las primeras de cambio, cantando «Quique, vete ya» en el primer partido de Liga en casa del cántabro el pasado domingo durante la derrota ante el Mallorca.