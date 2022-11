Quique Setién salvó la primera bola de partido en el Villarreal CF. El tanto de Lecomte en propia puerta dio tres puntos a un Submarino que alcanza la octava plaza de LaLiga con 21 puntos y que aspira a superar el próximo sábado la primera ronda de la Copa del Rey ante el Santa Amalia a domicilio. «Hemos conseguido una victoria que nos va a venir muy bien para el estado de ánimo, para recuperar la confianza. Lo hemos hecho sufriendo, pero esto puede ser normal en muchos partidos. Me hubiera gustado que el Espanyol hubiera generado menos y que Rulli hubiera participado menos, pero también hemos generado bastantes ocasiones y lo importante es que hemos sumado los tres puntos», comenzó analizando Setién.

Además, el entrenador del Submarino prosiguió su explicación diciendo que «hemos conseguido marcar por fin y eso nos viene fenomenal para trabajar con más optimismo y tranquilidad este próximo mes y medio que nos espera hasta que llegue el siguiente partido de Copa, que es el 20-22 de diciembre, si pasamos la eliminatoria de este sábado».

El Espanyol no les puso las cosas fáciles a los groguets, y así lo resaltó el preparador santanderino: «No es fácil ganar ningún partido, hay mucho nivel e igualdad y hay que sufrir mucho para ganar, y hoy hemos sabido sufrir. Me habría gustado defender mejor con balón pero no ha podido ser. Había jugadores cansados y el Espanyol ha estado muy bien. Nos ha faltado ajustar la presión en algunos momentos, pero lo más importante es la victorias y las cosas buenas que hemos hecho y con las que nos quedamos», añadió Setién en su análisis del choque.

Preguntado por si en el RCDE Stadium se había visto un poco más al Villarreal que él quiere, el preparador del Submarino destacó que el equipo «ha tenido momentos en los que me ha gustado mucho; ha tenido la capacidad de tener el balón, de salir desde atrás con solvencia... Hemos superado líneas con pases hacia delante muy bien, y hemos llegado arriba con cierto peligro. Pero aún así hay que ajustar más cosas en cuanto a la fase defensiva porque no solo vale atacar sino también defender, y el Espanyol nos ha creado ocasiones que creo que se deberían evitar. Hay que darle mérito a su trabajo pero no podemos permitirlo».

Con la Copa en mente

La siguiente ocasión para seguir mejorando llega este sábado en la Copa del Rey y después habrá tiempo para seguir trabajando a conciencia. «El parón es para nosotros fundamental. Nos va a venir muy bien porque hay muchas cosas que tenemos que hablar y ver. No he podido trabajar con todo el equipo aún porque solo he hecho cinco entrenamientos prepartido y otros cinco postpartido. Ha sido una vorágine y no he tenido tiempo prácticamente para nada. Estoy conociendo a los jugadores, al cuerpo técnico que tiene el club... Hay muchas cosas que se han quedado por el camino y con las que poco a poco nos iremos familiarizando en este tiempo», concluyó Setién en rueda de prensa.