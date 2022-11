El análisis de Setién | «Todo ha salido como imaginábamos y nos vendrá bien»

Quique Setién estaba contento. Ya no solo por la goleada y el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey del Villarreal sino también por tener una nueva oportunidad de seguir probando cosas con su equipo e ir implementando su visión de juego. «La verdad es que todo ha salido, no voy a decir que como esperábamos, eso nunca se puede asegurar. Pero sí como imaginábamos que podía pasar o cómo podía ir el partido. Pensábamos que no deberíamos tener grandes problemas para solventar este partido y, al final, así ha sido. Pero también ha habido cosas que nos han venido bien, muy bien», comenzó diciendo.

El técnico del Submarino fue más allá y resaltó, sobre todo, «el inicio del encuentro, cuando nos han complicado un poquito más las cosas». «Luego la verdad es que ya ha sido mucho más sencillo, mucho más fácil», añadió. «He visto muy bien a Gerard Moreno, muy bien, la verdad. Llevaba bastante tiempo parado, sin poder hacer nada, y este partido creo que le va a venir muy bien, porque acumula minutos y trabajo. Y también sensaciones», apostilló el técnico santanderino. Por último, Setién explicó que «hoy difícilmente se pueden sacar muchas conclusiones. Solo en los primeros minutos, cuando ellos han estado enteros físicamente y han apretado, calculo que unos 15 minutos o así, podemos sacar conclusiones».