La eliminatoria entre el Santa Amalia y Villarreal de la Copa del Rey ha conseguido movilizar no solo a esta población agrícola de 4.000 habitantes, sino a toda la región. El 8 de septiembre, Día de Extremadura, tendrá su réplica en este 12 de noviembre.

Más de la mitad de sus 4.000 habitantes estarán en el estadio Francisco de la Hera. Muchos de ellos han elegido, para cubrir los 70 kilómetros que les separan de Almendralejo, el masivo desplazamiento en autobuses (una quincena); es más, la ocupación hotelera, en el cómputo de los cuatro establecimientos de la capital de la Tierra de Barros, se encuentra próxima al 100%.

Sin embargo, este encuentro no solamente ha movilizado a Santa Amalia, sino a toda la comunidad autónoma: no en vano, las entradas se han podido adquirir en una docena de localidades de la región (con precios relativamente asequibles: entre 15 y 30 euros). Así que el Francisco de la Hera (aforo para 11.700 espectadores), a expensas del tirón de última hora, podría superar los 8.000 espectadores (ya había vendidas más de 6.000). Y a diferencia de lo que sucede en Vila-real, se prevé un día meteorológicamente espejado en Almendralejo y no demasiado frío.

Aún así, no todos estarán con el Santa Amalia. El Villarreal cuenta con peña propia en Extremadura (Peña Amarilla Villafranca de los Barros), además otros grupos de simpatizantes, fruto del creciente tirón del Submarino a raíz de éxitos recientes (el título de la Europa League, las últimas semifinales de la Champions...).

Además, el Villarreal es un modelo a seguir en Extremadura, cuyos proyectos para asentarse en la máxima categoría del fútbol español han fracasado: lo alcanzaron el Mérida CP y el CF Extremadura, con pasos efímeros para luego ir claramente a menos de forma rápida para acabar desapareciendo o refundándose. Hace mucho tiempo que la región no alberga fútbol de élite.

El partido será todavía más especial para Jesús Rubio, que estuvo cinco años en la cantera del Villarreal (llegó en 2022, como cadete; e incluso debutó con el primer equipo, en un amistoso del verano del 2006). Ahora, a sus 35 años, el medio apura su carrera en el Santa Amalia.