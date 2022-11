La previa | Setién se toma el ‘trámite’ del Santa Amalia-Villarreal «como si nos jugáramos la Champions»

Con todo el mundo ya mirando a Qatar, el Villarreal CF afronta, esta noche (21.00 horas) en Almendralejo, el trámite de la Copa del Rey con la indiscutible obligación de pasar pero, en la medida de los posible por las cinco categorías le separan del Santa Amalia, mejorar sus prestaciones recientes mientras Quique Setién pule su estilo. Un trabajo que se verá interrumpido por los obligados 10 días de vacaciones a la vuelta de Extremadura y con un mes por delante antes de reaparecer en la más que segura segunda ronda, después de cuatro amistosos de nivel en el interín.

Lo más probable es que sea un exigente entrenamiento con público (mucho, eso sí: se esperan más de 8.000 espectadores en el Francisco de la Hera), sin los lesionados Giovani Lo Celso ni Alfonso Pedraza; ni tampoco el sobrecargado Raúl Albiol. Tampoco los mundialistas Pau Francisco Torres, Yeremy Pino, Gero Rulli ni Nicolas Jackson, aunque sí viajará Juan Foyth, falto de minutos.

Por ello, la presencia de canteranos (el filial descansa también, porque el fútbol nacional se para de la Primera División a la Tercera Federación), se reduce a los porteros Iker Álvarez y Filip Jörgensen, así como Diego Collado y Mamadou Mbacke. Por todo ello, el once bien podría ser uno muy parecido al que ha conseguido el pasaporte directo para los octavos de final de la Conference League.

De aviso en aviso

«Para nosotros es un gran partido, ya les he recalcado la importancia a los jugadores», ratificó Setién. «Tenemos que ser rigurosos al máximo, es una frase que digo siempre a los futbolistas: no me gustaría cambiar a nadie a los 10 minutos por no verlo involucrado», señaló. «Debemos afrontar el partido como si nos jugáramos la Champions», reforzó.

No ha podido recopilar mucha información del Santa Amalia, pero vuelve a lanzar un aviso. «Debemos afrontar el partido con toda la seriedad y rigor posible», ya que no quiere «salir en la foto por una eliminación» que sería hiriente.

«El fútbol te sorprende siempre y estamos todos advertidos: sabemos que no estamos de vacaciones y que nos jugamos mucho», incidió. «Además, debemos seguir mejorando e implementado cosas», contextualizó el santanderino. «Ya hemos hablado de la importancia del partido», subrayó.

Pese al triunfo afortunado ante el Espanyol del miércoles, no se libró de ser preguntado, de nuevo, por una posible destitución: «A mí no me tenéis que hacer esas preguntas, ya que no depende de mí». «Esas son preguntas para el club, por lo que os pido que no me las hagáis», matizó. «Es un tema que no depende de mí, es un tema que deciden otros», zanjó Setién.