El fútbol no solo da alegrías. Por desgracia, el deporte rey está lleno de malas noticias, la mayoría de ellas fruto de las malditas lesiones. El centrocampista argentino Giovani Lo Celso, jugador del Villarreal CF cedido esta temporada por el Tottenham inglés, emitió en su cuenta Instagram una emotiva nota tras tener que perderse el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha que le ha obligado a pasar recientemente por el quirófano.

La emotiva carta de agradecimiento

El internacional por Argentina, que iba a ser uno de los fijos en la lista del seleccionador albiceleste Lionel Scaloni, publicó esta carta en su cuenta: "La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá un tiempo apartado de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibido durante estos días".

Tras hacer este escrito público, centenares y centenares han sido las muestras de afecto y ánimo hecha públicas como respuesta a dicha publicación, entre ellas la de sus compañeros en el Villarreal CF e incluso la de compañeros de su selección y cracks del calibre de Leo Messi.

Sin duda, un bonito gesto para un futbolista de enorme calidad que desde el Submarino se espera que sea el refuerzo de lijo del equipo amarillo durante la segunda vuelta del campeonato liguero, una vez se recupere de su lesión, a inicios de febrero del 2023, ya que tendrá que estar tres semanas de baja.